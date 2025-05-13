ΑΕΚ: Σενάριο για Καντσελιέριερι

Λογαριασμός
Σενάριο για ΑΕΚ και Καντσελιέριερι

Υποψήφιος για τον πάγκο της ΑΕΚ Betsson, σε περίπτωση που ο Ντράγκαν Σάκοτα αναλάβει επιτελικό ρόλο, παρουσιάζεται από ιταλικό δημοσίευμα ο τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Πιθανός αντικαταστάτης του Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕΚ Betsson παρουσιάζεται ο Μάσιμο Καντσελιέρι.

Ως γνωστόν, ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν τη νέα σεζόν θα συνεχίσει ως προπονητής ή θ’ αναλάβει πιο επιτελικό ρόλο στο οργανόγραμμα της ομάδας.



Σε περίπτωση που γίνει το δεύτερο λοιπόν, το «Backdoor Podcast» αναφέρει ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μπορεί να κατηφορίσει στην Αθήνα.

Κατά την ίδια πηγή, ο Ιταλός χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον Σάκοτα και εφόσον εκείνος αποσυρθεί, δεν θα είναι απλά υποψήφιος, αλλά φαβορί για να τον διαδεχθεί στην «Ένωση».

Πάντως προτεραιότητα του Μάκη Αγγελόπουλου είναι ο «Σάλε» να ηγηθεί της ομάδας και τη νέα σεζόν. Άρα επί της παρούσης δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα περί αντικαταστάτη.
