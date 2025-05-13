ΑΕΚ: Σενάριο για Καντσελιέριερι

Πιθανός αντικαταστάτης του Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕΚ Betsson παρουσιάζεται ο Μάσιμο Καντσελιέρι.
Ως γνωστόν, ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν τη νέα σεζόν θα συνεχίσει ως προπονητής ή θ’ αναλάβει πιο επιτελικό ρόλο στο οργανόγραμμα της ομάδας.
Σε περίπτωση που γίνει το δεύτερο λοιπόν, το «Backdoor Podcast» αναφέρει ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μπορεί να κατηφορίσει στην Αθήνα.
Κατά την ίδια πηγή, ο Ιταλός χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον Σάκοτα και εφόσον εκείνος αποσυρθεί, δεν θα είναι απλά υποψήφιος, αλλά φαβορί για να τον διαδεχθεί στην «Ένωση».
Πάντως προτεραιότητα του Μάκη Αγγελόπουλου είναι ο «Σάλε» να ηγηθεί της ομάδας και τη νέα σεζόν. Άρα επί της παρούσης δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα περί αντικαταστάτη.
Πηγή: sport-fm.gr
