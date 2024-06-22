Mε την περίπτωση του Ντομινίκ Σμιντ συνδέουν την ΑΕΚ στην Ελβετία. Πρόκειται για τον βασικό αριστερό μπακ της Βασιλείας, με την ιστοσελίδα «20 min» να αναφέρει πως «η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Στίβεν Τσούμπερ είχε ενδιαφερθεί από τον χειμώνα για τον παίκτη της Βασιλείας».

Οι Ελβετοί στέκονται στην πολύ καλή παρουσία του 26χρονου άσου στην ομάδα του, με την οποία τη φετινή σεζόν συμπλήρωσε 41 συμμετοχές, με δύο τέρματα και εννιά ασίστ.

Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί μόνο σε ομάδες της πατρίδας του και συγκεκριμένα στις Λωζάνη, Βιλ και Γκρασχόπερς, πέρα φυσικά από τη Βασιλεία, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Να σημειωθεί, δε, ότι ο Σμιντ κλήθηκε τον Μάρτιο του 2023 από τον Μουράτ Γιακίν στην εθνική Ελβετίας, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

Τα στατιστικά του Ντομινίκ Σμιντ σε συλλογικό επίπεδο:

