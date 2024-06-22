Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euro 2024: Οπαδός της Πολωνίας έπεσε από την εξέδρα - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Ο οπαδός της Πολωνίας φαίνεται να έχασε την ισορροπία του μετά το γκολ της ομάδας του

Οπαδοί Πολωνίας
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μάρτυρες ενός σοβαρού ατυχήματος έγιναν όσοι παρακολουθούσαν από κοντά το παιχνίδι της Πολωνίας με την Αυστρία. Ένας Πολωνός έπεσε στο κενό από την κερκίδα λίγα λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης, όταν έχασε την ισορροπία του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τις πληροφορίες ακόμη να μην είναι ξεκάθαρες για την κατάσταση της υγείας του.

«Έχει ησυχία εδώ. Οι Αυστριακοί πανηγύριζαν ξέφρενα. Υπάρχει μια πιο σοβαρή ιατρική έκτακτη ανάγκη. Φαίνεται ότι ένας Πολωνός οπαδός έπεσε στις εξέδρες. Δεν μπορέσαμε να δούμε τι συνέβη από κοντά», ανέφερε Πολωνός δημοσιογράφος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 Πολωνία ατύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark