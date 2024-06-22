18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μάρτυρες ενός σοβαρού ατυχήματος έγιναν όσοι παρακολουθούσαν από κοντά το παιχνίδι της Πολωνίας με την Αυστρία. Ένας Πολωνός έπεσε στο κενό από την κερκίδα λίγα λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης, όταν έχασε την ισορροπία του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τις πληροφορίες ακόμη να μην είναι ξεκάθαρες για την κατάσταση της υγείας του.

«Έχει ησυχία εδώ. Οι Αυστριακοί πανηγύριζαν ξέφρενα. Υπάρχει μια πιο σοβαρή ιατρική έκτακτη ανάγκη. Φαίνεται ότι ένας Πολωνός οπαδός έπεσε στις εξέδρες. Δεν μπορέσαμε να δούμε τι συνέβη από κοντά», ανέφερε Πολωνός δημοσιογράφος.

