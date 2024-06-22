Αποθέωσε Μπράουν ο Χουάντσο: Είναι σπουδαίος παίκτης

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν από τον Παναθηναϊκό. Φυσικά δεν παρέλειψε την απίστευτη χρονιά που πέρασε με τους “πράσινους”, αφού κατέκτησε EuroLeague και πρωτάθλημα Ελλάδος. Σε ότι αφορά την νέα μεταγραφή του “τριφυλλιού”, ο Λορέντζο Μπράουν θα δέσει με την περιφέρεια και θα προσφέρει τα μέγιστα στην επίθεση του Παναθηναϊκού.

