Euro 2024: Έπεσε σε... τείχος Μαμαρντασβίλι η Τσεχία, έμεινε στο 1-1 με τη Γεωργία

Ο τρομερός Μαμαρντασβίλι έβαλε στοπ στην Τσεχία και χάρισε ιστορικό πόντο στη Γεωργία. Η ομάδα του Βιλί Σανιόλ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τους Τσέχους παίρνοντας τον πρώτο της βαθμό σε Euro 2024, με τον τερματοφύλακα της Βαλένθια να κάνει απίθανο ματς και να βάζει σε κίνδυνο την πρόκριση για το σύνολο του Ιβάν Χάσεκ.

Σκόρερ οι Μικαουτάτζε και Σικ, με τον Λομπανίτζε να χάνει τεράστια ευκαιρία στην τελευταία φάση του ματς για να δώσει τη νίκη στη Γεωργία.

Έτσι, αμφότερες οι ομάδες είναι στον έναν βαθμό, με τις Τουρκία και Πορτογαλία που έχουν από τρεις πόντους να μονομαχούν σε λίγη ώρα (19:00), με τις πιθανότητες πρόκρισης για την Τσεχία να έχουν ελαχιστοποιηθεί επικίνδυνα.

Το ματς:

Μπορεί η Γεωργία να μπήκε με μεγαλύτερη ορμή στο ματς, όμως, η Τσεχία ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη και έφτασε κοντά στο γκολ. Στο 3’ ο Μαμαρντασβίλι είπε «όχι» στο διαγώνιο σουτ του Χλόζεκ και στη συνέχεια απέκρουσε εντυπωσιακά και την προσπάθεια του Σικ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο 23χρονος έβγαλε την κεφαλιά του φορ της Λεβερκούζεν.

Η μονομαχία Σικ-Μαμαρντασβίλι καλά κρατούσε, με τον τερματοφύλακα της Βαλένθια να του λέει «όχι» σε κεφαλιά που επιχείρησε, διώχνοντας σε κόρνερ. Οι Τσέχοι απειλούσαν συνεχώς και στο 23΄σκόραραν από κοντά με τον Χλόζεκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από εξέταση του VAR, αφού ο 21χρονος βρήκε την μπάλα με το χέρι.

Στο 29’ ο Χλόζεκ δοκίμασε τα πόδια του από μακριά, με τον Μαμαρντασβίλι να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία, ενώ η Γεωργία ανέβασε την έντασή της στο φινάλε του πρώτου μέρους, αφού έως εκείνο το σημείο ήταν εντελώς ακίνδυνη.

Έτσι, στο 45’ ο Κάσια αστόχησε εξ επαφής από εκτέλεση φάουλ του Κβαρατσχέλια, όμως, κατά στη φάση ο Χράνατς είχε βρει την μπάλα με το χέρι και μετά από εξέταση του VAR ο Ζίμπερτ έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Μικαουτάτζε ήταν εύστοχος και άνοιξε το σκορ, ενώ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (45’+5’) η Τσεχία προσπάθησε να ισοφαρίσει, με τον Μαμαρντασβίλι να κάνει μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Σικ. Κάπως έτσι, το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τους Γεωργιανούς να έχουν το προβάδισμα στο σκορ.

Η Τσεχία με την είσοδο των Λινγκρ και Γιουράσεκ στο 55' έγινε πιο απειλητική, με τον πρώτο να κερδίζει κόρνερ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Στο 57' ο Κβαρατσχέλια βγήκε γρήγορα στην κόντρα, μοίρασε στον Μεκβαμπισβίλι, του οποίου το τελείωμα όμως έφυγε άουτ.

Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και στο 59' η Τσεχία έφερε το ματς σε ισορροπία! Εκτελέστηκε το κόρνερ από τα δεξιά, η κεφαλιά του Λινγκρ βρήκε το δοκάρι και ο Σικ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα με το στήθος για το 1-1. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έψαξαν την ανατροπή και τρία λεπτά αργότερα (62') η κεφαλιά του Κρέιτσι, πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Μαμαρντασβίλι.





