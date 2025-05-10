Αναχώρησε για Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ. Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» πέταξε το μεσημέρι για τη συμπρωτεύουσα, όπου σήμερα θα καταλύσει σε ξενοδοχείο και αύριο θα δώσει το τελευταίο φετινό της παιχνίδι.

Στόχος της Ένωσης να κλείσει τα playoffs με την παρθενική της νίκη, ώστε να «κλέψει» την 3η θέση από τον ΠΑΟΚ και να γλυκάνει κατά κάποιο τρόπο μια σεζόν που κύλησε στραβά.

Με την αποστολή ταξίδεψε και ο Μουκουντί, ώστε να βρεθεί δίπλα στους συμπαίκτες του παρότι είναι τιμωρημένος, ενώ κανονικά σε αυτή βρίσκονται και οι Μαρσιάλ, Γκατσίνοβιτς που έχουν αφήσει πίσω τους τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν.

