Εθνικιστικό χρώμα έδωσαν οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ στον αγώνα με την ΑΕΚ για το Conference League. Πριν την έναρξη του αγώνα, όλο το γήπεδο φώναζε συνθήματα για τον Κεμάλ Ατατούρκ.



Υπενθυμίζεται πως οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ κατέθεσαν αίτημα προς τη διοίκηση της ομάδας να φορέσουν τη γαλάζια φανέλα με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο παιχνίδι αυτό, όπως έκαναν και με τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Europa League τον Αύγουστο, όμως η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.

‘’İzmir'in dağlarında çiçekler açar,

Altın güneş orda sırmalar saçar

BOZULMUŞ DÜŞMANLAR, HEP YEL GİBİ KAÇAR,

YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA;

Adın yazılacak mücevher taşa’’#Samsunspor #Şirinler1986 pic.twitter.com/UmnnlSKiCq December 11, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.