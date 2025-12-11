Λογαριασμός
Προκλήσεις από τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ στο ματς με ΑΕΚ - Βίντεο

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ φώναζαν συνθήματα για τον Κεμάλ στον αγώνα με την ΑΕΚ

Σαμσουνσπόρ

Εθνικιστικό χρώμα έδωσαν οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ στον αγώνα με την ΑΕΚ για το Conference League. Πριν την έναρξη του αγώνα, όλο το γήπεδο φώναζε συνθήματα για τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Υπενθυμίζεται πως οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ κατέθεσαν αίτημα προς τη διοίκηση της ομάδας να φορέσουν τη γαλάζια φανέλα με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο παιχνίδι αυτό, όπως έκαναν και με τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Europa League τον Αύγουστο, όμως η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Conference League Σαμσούνσπορ
