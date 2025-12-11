Κρίσιμο ματς για τον ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία, καθώς καλείται να πάρει αποτέλεσμα στην έδρα της σκληροτράχηλης Λουντογκόρετς. Ο «Δικέφαλος του βορρά» έχει δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μπέτις και τη Λιόν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Europa League, οπότε απόψε πρέπει να πάρει κάτι καλό στο Ραζγκράντ.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Πριν από την έναρξη του αγώνα η ελληνική ομάδα βρίσκεται στη 17η θέση με 8 βαθμούς, ενώ η προνομιούχος 8η θέση απέχει δύο πόντους. Οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται απ' ευθείας στους «16» του θεσμού. Οι ομάδες από τη θέση 9 ως 24 προκρίνονται στην ενδιάμεση φάση

Η ενδεκάδα των Βούλγαρων: Μπόνμαν, Σον, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς, Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιδάλ, Μπίλε, Τεπκετέι

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ως εξής: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ

Στον πάγκο είναι οι: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ζίβκοβις, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας.

