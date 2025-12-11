Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν και έψαχνε καιρό έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόντε Μόρις, όπως σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση για τη Βαρκελώνη. Μοναδικό ερωτηματικό, όπως είπε, είναι η αγωνιστική του κατάσταση.



«Ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν floor general, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτης που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας, οι φόργουορντ μας είναι όλοι καλοί επιθετικοί παίκτες. Χρειαζόμασταν έναν ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μόρις, γιατί έχει να παίξει πάνω από έναν μήνα, από το τελευταίο του ματς με τους Πέισερς και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα. Οκ, το ξέρουμε και το περιμένουμε», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης ψηλού αντέδρασε. «Δηλαδή, έλεος. Τόσο καιρό με ρωτούσατε για κοντό, τώρα που πήραμε θα με ρωτάτε για αυτό ψηλό;», απάντησε.Όσο για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είπε: «Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά ενάντια στον τρόπο με τον οποίο αμύνεται και επιτίθεται η Μπαρτσελόνα. Η φιλοσοφία του Τσάβι (Πασκουάλ) είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, πάει αρκετά στο ποστ, σε μις-ματς. Πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζουν την EuroLeague, έχουν πολλά παιχνίδια και ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».Για την κατάσταση της ομάδας του μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και την απουσία του Γουόρντ τόνισε: «Είχαμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Γουόρντ, που χτύπησε και αυτό είναι σημαντικό για εμάς, αλλά νομίζω θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση, γιατί δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και νομίζουμε πως θα βελτιωθεί και η δική μας».Σχετικά με τον μεγάλο μέσο όρο ηλικίας της Μπαρτσελόνα ανέφερε: «Αυτό το μειονέκτημα, του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Νομίζω ότι μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, δυσκολεύεται, όταν παίζει πολλά συνεχόμενα ματς και χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλη ενέργεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η Μπαρτσελόνα δείχνει καλά και στο πρωτάθλημά της παίζει καλά και γενικά οι νίκες που έχει κάνει, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ερυθρό Αστέρα έξω. Αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θεωρεί, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει, γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες».

