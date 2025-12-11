H ΑΕΚ αντιμετωπίζει στον Πόντο την πρωτοπόρο της League Phase του Conference League, Σαμσουνσπόρ. Το παιχνίδι δεν είναι ζωής ή θανάτου για την Ένωση, αλλά θετικό αποτέλεσμα θα αυξήσει κατακόρυφα τις ελπίδες για πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Πριν από την έναρξη του αγώνα η ελληνική ομάδα βρίσκεται στη 10η θέση με 7 βαθμούς, ενώ η προνομιούχος 8η θέση απέχει μόλις έναν πόντο. Οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται απ' ευθείας στους «16» του θεσμού. Οι ομάδες από τη θέση 9 ως 24 προκρίνονται στην ενδιάμεση φάση.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Η ενδεκάδα των Τούρκων: Κιοτσούκ, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Σάτκα, Γιαβρού, Μακουμπού, Κίλιντς, Χολς, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Στον πάγκο: Ποσιαντάλα, Τορούζ, Μέντες, Αιντόγκντου, Μπουλμπούλ, Γιαλντίρ, Μπορέβκοβιτς, Σονέρ Γκιονούλ, Τσιφτ, Τσίσει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ ως εξής: Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάνταλος, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Κουτέσα και Ελίασον.

