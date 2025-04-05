ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: 89-76 - Η Ένωση πανέτοιμη για την πρώτη μάχη με τη Ναντέρ

Η ΑΕΚ Betsson BC έβαψε... κιτρινόμαυρο το ντέρμπι «δικεφάλων»!



Το απόγευμα του Σαββάτου (05/04), η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το πρώτο και καθοριστικό βήμα - από τα δύο που απαιτούνται - για την πρόκριση στα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL, επικρατώντας άνετα με σκορ 89-76 του ΠΑΟΚ στη «Sunel Arena» στο Game 1 της σειράς, έχοντας φτάσει ακόμα και στο +24!

Μετά από ένα ισορροπημένο και κλειστό πρώτο δεκάλεπτο, η «Ένωση» κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ, επέβαλε τον δικό της ρυθμό και έφτασε άνετα στο ροζ φύλλο αγώνα, την ώρα όπου οι Θεσσαλονικείς έδειξαν να μένουν από σωματικές και ψυχικές δυνάμεις, μετά την μεσοβδόμαδη «ομηρική» μάχη για 45 λεπτά στη Γαλλία επί τη Σολέ και της ιστορικής πρόκρισης στον τελικό του FIBA Europe Cup!



Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, που πλέον θα αντιμετωπίσουν με την ψυχολογία στα ύψη την ερχόμενη Τετάρτη (09/04, 19:30) τη Ναντέρ στα Άνω Λιόσια στο Game 1 των playoffs της προημιτελικής σειράς του Basketball Champions League, ήταν ο Χέιλ με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τους Νετζήπογλου και Κουζμίνσκας να ακολουθούν με 21 και 17 πόντους αντίστοιχα. Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Κατσίβελης με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τους Μπάρτλεϊ και Ρέινολντς να προσθέτουν από 20 και 17 πόντους αντίστοιχα.



Θυμίζουμε πως το Game 2 των δύο «δικεφάλων» θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (12/04, 17:00) στη Θεσσαλονίκη και την Πυλαία.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο και κλειστό ήταν το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις άμυνες να κυριαρχούν στο παρκέ της «Sunel Arena» με αποτέλεσμα το σκορ να μένει χαμηλά. Ούσα άστοχες πίσω από τα 6,75μ. (0/5τρ. η ΑΕΚ, 0/7 ο ΠΑΟΚ), οι δύο ομάδες στράφηκαν σε επιθέσεις κοντά στο καλάθι και την αντίπαλη ρακέτα. Ουσιαστικά η πρώτη περίοδος εξελίχθηκε σε ένα μπρα-ντε-φερ, με την ΑΕΚ να παίρνει συνεχώς προβάδισμα και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει, αλλά να μην μπορεί να προσπεράσει. Με τον Γκρέι να πετυχαίνει έξι πόντους και τον Νετζήπογλου άλλους 4, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-10 στο 7ο λεπτό, με τους «ασπρόμαυρους» να κρατούν την «Ένωση» χωρίς πόντο μέχρι το τέλος και με τους Ρέινολντς και Κατσίβελη, έγραψαν το φτωχό 14-14 της περιόδου.

Με τον Χάντερ Χέιλ να δίνει ενέργεια και ταχύτητα στην επίθεση των «κιτρινόμαυρων», η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκε πολύ δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει οκτώ πόντους από τους 12 της ΑΕΚ, η «Ένωση» προηγήθηκε με 26-19 στο 13', για να ακολουθήσει το ελεύθερο τρίποντο του Νετζήπογλου για το +10 (29-19) ένα λεπτό αργότερα.

Σε εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ «αφυπνίστηκε» και χάρη στην καλή του άμυνα και τα κλεψίματα, βρήκε εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο και με μπροστάρη τον Κατσίβελη - 7 πόντους σε αυτό το διάστημα - οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στο 36-32 στο 18'. Στο τελευταίο λεπτό ωστόσο, η ΑΕΚ αντέδρασε και με ένα γρήγορο σερί 7-0 δια χειρός Κουζμίνσκας και Χαμπ, πήγε στα αποδυτήρια με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς (43-32), σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν 2/16 τρίποντα (12%). αλλά και 4 ασίστ για 6 λάθη. Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι είχαν 4/12 τρ. (33%) και 10-6 σχέση ασίστ λαθών.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το καλό της φίνις στο πρώτο ημίχρονο επέστρεψε στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ, η οποία και κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της. Με τους Νετζήπογλου και Γκρέι να έχουν από πέντε πόντους ο κάθε ένας, η «Ένωση» έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 10-1, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +20 και το 53-33 στο 23'! Χαρακτηριστικό είναι πως ο ΠΑΟΚ πέτυχε το πρώτο του καλάθι 3,5 αγωνιστικά λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου, ωστόσο, δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των αντιπάλων. Με σύμμαχο την επιθετική της άμυνα που οδηγούσε συχνά σε λάθη το σύνολο του Καντσελιέρι, η ΑΕΚ ανέβαζε διαρκώς τη διαφορά και με τους Χέιλ, Κουζμίνσκας και Νετζήπογλου έφτασε μέχρι και το +24 (70-46) στο 29', προτού η περίοδος ολοκληρωθεί με το σκορ στο 70-48.

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η διαφορά, αλλά προπάντων η εικόνα και η φρεσκάδα που έβγαζαν οι δύο ομάδες στο παρκέ, έδειχναν πως αυτό το +22 ήταν μη αναστρέψιμο. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν να μαζέψει τη διαφορά, βρίσκοντας το χέρι του από μακριά. Με τα τρίποντα των Κατσίβελη, Ρέινολντς και Μπάρτλεϊ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν μέχρι και το -13 (83-70) στο 38', με την ΑΕΚ να παίρνει την πολύτιμη νίκη με το τελικό 89-76.





Τα δεκάλεπτα: 14-14, 43-32, 70-48, 89-76.

