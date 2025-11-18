Μάριος Ηλιόπουλος: Κινεζικός κολοσσός αγόρασε κρουαζιερόπλοιο της Seajets έναντι 140 εκατ. ευρώ

Την πώληση του πρώην κρουαζιερόπλοιου Costa Magica στην κινεζική εταιρεία Tianjin Orient International Cruises αποκάλυψε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Κυριάκος Θωμαΐδης, με τον ίδιο τον Μάριο Ηλιόπουλο να επιβεβαιώνει τη συμφωνία.



Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το τίμημα της πώλησης ανέρχεται περίπου στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Το πλοίο, που είχε μετονομαστεί από τη Neonyx Cruises σε Goddess of the Night, διαθέτει χωρητικότητα 105.000 dwt, 1.354 καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως 3.470 επιβάτες. Έχει μήκος 272,19 μέτρα και πλάτος 35,4 μέτρα.



Μετά την πώληση, η Seajets εξακολουθεί να διαθέτει τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια υψηλών προδιαγραφών, ενώ στο παρελθόν είχε αποκτήσει συνολικά επτά -κατά άλλες πηγές δέκα- πλοία στη διάρκεια της πανδημίας Covid, όταν η διεθνής αγορά βρισκόταν σε κρίση.



Το πρώην Costa Magica θα ταξιδέψει πλέον στην Ασία και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κρουαζιέρας Dream, ξεκινώντας από την Τιαντζίν το καλοκαίρι του 2026 με το νέο όνομα Ideal. Θα πλεύσει μαζί με το Tianjin Orient, το οποίο είναι το πρώην Sun Princess και ήδη δραστηριοποιείται για την κινεζική εταιρεία από το 2023.



Η πώληση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Μάριου Ηλιόπουλου και της Seajets, που σχεδιάζουν την ανάπτυξη της Neonyx Cruises με στόχο να προσφέρουν στην Ελλάδα ένα νέο προϊόν κρουαζιέρας μικρών αποστάσεων, αξιοποιώντας τον στόλο που παραμένει στη διάθεσή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.