Απαλλάχτηκε ο Ηλιόπουλος - Πρόστιμα στους «μεγάλους»

Απαλλακτική ήταν η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της Λίγκας για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είχε κληθεί σε απολογία μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο μετά το ΑΕΚ-Παναιτωλικός και συνομίλησε με τον διαιτητή, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η απόφαση:

ΠΡΟΣ

1) ΠΑΕ ΑΕΚ

2) Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος)

Απαλλάσσει την α’ εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε βάρος του πειθαρχική παράβαση.

Κατά τα άλλα, υπήρξαν πρόστιμα για ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ Novibet αλλά και Asteras AKTOR.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (6.750,00) ευρώ (αγώνας της 1-11-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).



