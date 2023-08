Οπαδοί της ΑΕΚ ανήρτησαν πανό για τον Μιχάλη στα γραφεία της UEFA - Δείτε φωτογραφίες Αθλητικά 16:51, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οπαδοί της ΑΕΚ ανήρτησαν πανό για τον Μιχάλη και με αντιναζιστικό περιεχόμενο στα γραφεία της UEFA. Δείτε τις φωτογραφίες…