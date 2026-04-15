ΑΕΚ-Μπανταλόνα: Στο σπίτι της για την υπέρβαση

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μία σπουδαία πρόκληση και είναι έτοιμη να δώσει ραντεβού με την ιστορία.

Η Ένωση θα φιλοξενήσει στη SUNEL Arena την Μπανταλόνα (15/04, 19:30), σε μία μονομαχία που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το χρυσό εισιτήριο για το Final 4 του BCL.

Η σειρά των αγώνων είναι ήδη στο 1-1, κάτι που σημαίνει ότι ο σημερινός νικητής θα φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου και ο χαμένος θα πάει... σπίτι του.

Σε αυτή τη μάχη βέβαια η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνη της, καθώς στο πλάι της θα έχει και τους χιλιάδες οπαδούς της που αναμένεται να κατακλίσουν το γήπεδο και να σπρώξουν την αγαπημένη τους ομάδα με τη φωνή τους. Άλλωστε και στην τελευταία προπόνηση πριν αναμέτρηση έγινε πανικός από τους «κιτρινόμαυρους» φιλάθλους, οι οποίοι ντόπαραν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους παίκτες, πριν το σπουδαίο αυτό ματς.

Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση η ΑΕΚ είχε μία εξαιρετική εικόνα και κατάφερε να λυγίσει τους Ισπανούς, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να κυνηγάει από το -13. Με ψυχή και καρδιά η Ένωση πήρε εν τέλει τη νίκη με 87-84 και έκανε το πρώτο και πλέον κρίσιμο βήμα για την πρόκριση.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία αδιάφορη ήττα από τον Άρη, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL (82-78) σε ένα παιχνίδι που δεν κρινόταν απολύτως τίποτα. Στην Ιβηρική ωστόσο η ΑΕΚ δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από την Μπανταλόνα (88-66) για το 1-1, αποδεικνύοντας το πόσο σπουδαίος αντίπαλος είναι οι Ισπανοί.

Στην απέναντι πλευρά η Μπανταλόνα μπορεί να κατάφερε να κερδίσει άνετα την ΑΕΚ ισοφαρίζοντας τη σειρά, ωστόσο τα εντός των συνόρων αποτελέσματα της δεν ικανοποιούν, διότι γνώρισε πικρές ήττες και από τη Μούρθια (67-89), αλλά και από τη Μανρέσα (87-77).

Στα αγωνιστικά ο Σίμον Μπιργκάντερ προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Αντίθετα εκτός παραμένει ο Άντε Τόμιτς, που δεν αποθεραπεύτηκε. Επίσης διαθέσιμος είναι και ο Γκιγέμ Βίβες, που είχε χάσει τα δύο πρώτα ματς της σειράς.

Ο 28χρονος Σουηδός σέντερ (2,09μ.), που επανέρχεται, είχε φέτος στο BCL 6,2 πόντους, 3,9 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,3 τάπες σε 18,8 λεπτά κατά μέσο όρο.

