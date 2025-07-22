Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση του Ραζβάν Μάριν από την Κάλιαρι, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η συμφωνία με τον Ρουμάνο διεθνή μέσο είναι ήδη κλεισμένη σε προσωπικό επίπεδο!

Ο 28χρονος αρχηγός της εθνικής Ρουμανίας έχει δώσει τα χέρια με την Ένωση για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ οι συζητήσεις με την ιταλική ομάδα βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν πλησιάσει σημαντικά και στο οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας να θεωρείται θέμα ωρών.

Το χρονοδιάγραμμα είναι κρίσιμο, καθώς η ΑΕΚ έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι δύο νέους παίκτες στην ευρωπαϊκή της λίστα έως και 24 ώρες πριν από το πρώτο ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για τα προκριματικά του Europa League. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Μάριν ενδέχεται να προλάβει να συμπεριληφθεί στη λίστα και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Μάριν, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έμπολι, αποτελεί μια ποιοτική λύση για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, με εμπειρία από Serie A, Ligue 1 και Eredivisie, αλλά και με ηγετικό ρόλο στην εθνική ομάδα της Ρουμανίας.

Η υπόθεση δείχνει να βαδίζει προς αίσιο τέλος για την Ένωση, που κινείται γρήγορα για να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση του Ραζβάν Μάριν δεν αποκλείει την παράλληλη προσπάθεια της ΑΕΚ για την απόκτηση και του Νικόλα Μόρο, όπως έχει τονίσει από το μεσημέρι της Τρίτης ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η Ένωση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Κροάτη μέσου και δεν αποκλείεται να κινηθεί εκ νέου μέσα στον Αύγουστο, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Το ενδεχόμενο ενίσχυσης με δύο χαφ παραμένει ανοιχτό, καθώς οι άνθρωποι της ΑΕΚ θέλουν να είναι απόλυτα καλυμμένοι ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται, τόσο σε Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

