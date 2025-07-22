Αποφασισμένη να ταράξει τα... νερά στο φετινό καλοκαιρινό παζάρι είναι η Λίβερπουλ. Έχοντας ξοδέψει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των Φλόριαν Βιρτς, Μίλος Κερκέζ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ και προσεχώς του Ούγκο Εκιτικέ, οι «reds», εξετάζουν σοβαρά και την απόκτηση του Μαρκ Γκουεΐτης Κρίσταλ Πάλας.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 25χρονου Βρετανού κεντρικού αμυντικού και φαίνεται διατεθειμένος να καταθέσει πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ στους «αετούς» για να τον αποκτήσει.

«Σύμμαχος» της Λίβερπουλ στην όλη ιστορία αποτελεί το γεγονός πως ο Άγγλος διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Πάλας μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη μια πιθανή πώλησή του φέτος, καθώς, ο σύλλογος του Λονδίνου μπορεί να κινδυνεύσει να τον χάσει ελεύθερο.

