Η απογοήτευση των διεθνών μας μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό του Παγκοσμίου

Η Εθνική μας ομάδα βρισκόταν «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη, όταν, η Ισπανία με γκολ στο 0,1'', έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί, η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον... άθλο της και μια τεράστια ανατροπή από το 6-2, χάνοντας με 4-2 στα πέναλτι και με το συνολικό 11-9.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, οι διεθνείς μας που τα έδωσαν όλα για την πρόκριση, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, με την απογοήτευση να είναι έκδηλη στα πρόσωπά τους με τον «σκληρό» τρόπο που ήρθε η ήττα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.