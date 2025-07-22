Βλάχος: «Ο προπονητής της Ισπανίας μας είπε ότι αξίζαμε να κερδίσουμε - Συγχαρητήρια στα παιδιά, κατέθεσαν ψυχή»

Βιώνοντας ξανά το ίδιο, σοκαριστικό σκηνικό, η Εθνική πόλο ανδρών αποκλείστηκε από την Ισπανία και έχασε τη χρυσή ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Η «γαλανόλευκη», έκανε μυθική ανατροπή, αλλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο του ματς δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης από τους «ρόχας» που έκαναν το 7-7 και στη συνέχεια πήραν την πρόκριση στα πέναλτι στέλνοντας την Ελλάδα στον μικρό τελικό.



Μετά το τέλος, ο Θοδωρής Βλάχος, σαφώς απογοητευμένος και συναισθηματικά φορτισμένος, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθεια, αποκάλυψε τα λόγια που του είπε ο προπονητής της Ισπανίας και έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου:

Αρχικά ανέφερε: «Κάναμε συγκλονιστική εμφάνιση μετά την αποβολή κυριαρχήσαμε πλήρως. Αγγίξαμε τη νίκη για μια άμυνα στην τελευταία φάση. Δεν κρίθηκε εκεί το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τα τρομερά ψυχικά αποθέματα σε άμυνα και επίθεση. Θα ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή και θα ήμασταν στον τελικό να διεκδικήσουμε αυτό που θέλαμε. Δεν έχω λόγια...»



Για το deja vu στον ημιτελικό με την Κροατία: «Δεν είναι αντίστοιχο. Νιώσαμε ότι αξίζαμε τη νίκη. Μας το είπε και ο προπονητής τους . Δεν γίνεται συχνά να μένεις πίσω με 3-4 γκολ και να μην σκοράρει η Ισπανία, μια από τις πιο πλήρης ομάδες του κόσμου, για τόση ώρα. Υπάρχει ικανοποίηση για αυτό που παρουσιάζουμε για την υπερπροσπάθεια και την κατάθεση ψυχής. Θα προσπαθήσουμε να μην φύγουμε με άδεια χέρια. Θα περάσουμε δύσκολα σήμερα, θα συζητήσουμε, αλλά θα μαζέψουμε τα κομμάτια μας για να κατακτήσουμε το χάλκινο».

