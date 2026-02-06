ΟΦΗ: Κλείνει Αθανασίου δανεικό από Ολυμπιακό

Στον ΟΦΗ θα αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Νίκος Αθανασίου. Οι Ηρακλειώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να αποκτήσουν δανεικό ως το τέλος της περιόδου τον 24χρονο αριστερό μπακ.

Μάλιστα ο παίκτης, που άρχισε τη σεζόν στην Πορτογαλία με την Ρίο Άβε (18 συμμετοχές-1 ασίστ), αναμένεται σε λίγες ώρες στην Κρήτη και ως το απόγευμα θα ανακοινωθεί από τον ΟΦΗ.

Ο Αθανασίου έχει πλούσια εμπειρία στην Super League, καθώς είχε 66 συμμετοχές, 5 γκολ και 8 ασίστ με τη φανέλα του Ατρομήτου.

