AΕΚ: Με Αζάρ και 250 οπαδούς στην OPAP Arena η Άντερλεχτ

Κανονικά παρών στη ρεβάνς της Άντερλεχτ με την ΑΕΚ θα είναι ο Τοργκάν Αζάρ.Ο Βέλγος ταλαιπωρούταν από ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε το περασμένο Σάββατο.

Ωστόσο ξεπέρασε το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα είναι στη διάθεση του Μπέσνικ Χάσι για την αναμέτρηση της Πέμπτης.

Εκεί η βελγική ομάδα θα έχει τη συμπαράσταση και περίπου 250 οπαδών της, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα.

Ένας αριθμός που είναι μικρότερος απ’ αυτόν που αναμενόταν, με τα ΜΜΕ της χώρας ν’ αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι (λόγω εποχής) οι φίλαθλοι δεν έβρισκαν εύκολα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή.

