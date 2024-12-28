Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο Μόναχο και πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Euroleague. Ο Κέντρικ Ναν για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εξαιρετικός αφού σκόραρε 27 πόντους, ωστόσο δεν ήταν μόνος του. Ο Γουένιεν Γκάμπριελ ήταν εντυπωσιακός στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα». Παναθηναϊκός: Το μεγάλο «όνομα» που έκοψε ο Αταμάν πριν τον Γκάμπριελ

Ο Νοτιοσουδανός σέντερ σκόραρε 6 πόντους και έδειξε με το «καλημέρα» πόσο καλά μπορεί να συνεργαστεί με τον Κέντρικ Ναν. Παράλληλα έδειξε το πόσο καλός αμυντικός είναι αφού είχε 6 κοψίματα (!!!) και μάζεψε ακόμα 8 ριμπάουντ. Ο Εργκίν Αταμάν τρίβει τα… χέρια του βλέποντας το εξαιρετικό ντεμπούτο του Γκάμπριελ. Παναθηναϊκός: Το μεγάλο «όνομα» που έκοψε ο Αταμάν πριν τον Γκάμπριελ

