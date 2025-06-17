Έναν από τους πιο υποσχόμενους Έλληνες παίκτες κάνει δικό της η ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, η «Ένωση» προχωρά στην απόκτηση του Δημήτρη Καλοσκάμη.

Παρόλο που φερόταν κλεισμένος από τον Ολυμπιακό τον περασμένο Μάιο, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε συμφωνία με τον Ατρόμητο για τον 20χρονο άσο.

Ο υψηλόσωμος (1,85) επιτελικός χαφ, που μπορεί ν’ αγωνιστεί και στα δυο άκρα της επίθεσης, ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στους Περιστεριώτες.

Υπό τις οδηγίες λοιπόν του Πάμπλο Γκαρσία έκανε το «ξεπέταγμά» του, πραγματοποιώντας συνολικά 23 συμμετοχές τη φετινή σεζόν και πετυχαίνοντας 3 γκολ (εκ των οποίων ένα εντυπωσιακό στα playouts με τον Asteras AKTOR).

