ΑΕΚ: Η αγωνία και το δίλημμα του Νίκολιτς

Χωρίς δώδεκα διεθνείς συνεχίζει η ΑΕΚ τις προπονήσεις της, δέκα μέρες πριν την έναρξη των playoffs και δύο εβδομάδες πριν την πρώτη αναμέτρηση με την Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.



Οι Βάργκα (Ουγγαρία), Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς (Σερβία), Στρακόσα, Πήλιος (Αλβανία), Ρότα (Εθνική Ανδρών), Καλοσκάμης (Εθνική Ελπίδων), Γκεοργκίεφ (Βουλγαρία), Μαρίν (Ρουμανία), Πινέδα (Μεξικό), Κοϊτά (Μαυριτανία) και Σαχαμπό (Ρουάντα) απουσιάζουν για υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Τελευταίος θα επιστρέψει ο Πινέδα, καθώς το Μεξικό παίζει τα ξημερώματα της Τετάρτης με το Βέλγιο στο Σικάγο, συνεπώς ο 30χρονος άσος δεν πρόκειται να είναι στα Σπάτα πριν την προπόνηση της Παρασκευής, δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Μάρκο Νίκολιτς, που ήδη δεν θα έχει στη διάθεσή του για την πρεμιέρα τον τιμωρημένο Πήλιο, δεν θέλει να έχει και άλλη απώλεια και εύχεται οι διεθνείς του να επιστρέψουν στη βάση τους υγιείς.

Ταυτόχρονα, ο Σέρβος τεχνικός ίσως αντιμετωπίσει ένα δίλημμα το προσεχές διάστημα. Εφόσον η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Ράγιο Βαγεκάνο, τότε θα κληθεί να αποφασίσει αν θα ζητήσει αναβολή για την 3η αγωνιστική των playoffs, που περιλαμβάνει τα παιχνίδια Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Η συγκεκριμένη αγωνιστική πέφτει ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς και ουσιαστικά είναι η μοναδική περίπτωση που η «Ένωση» μπορεί να ζητήσει αναβολή. Θεωρητικά θα μπορούσε να ζητήσει και πριν το πρώτο ματς, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος αφού τότε θα υπάρχει ο τελικός Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Επίσης δεν υπήρχε ουσιαστικά δυνατότητα αναβολής ανάμεσα στα ματς με την ισπανική ομάδα για τα προημιτελικά, καθώς εκεί υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος για το ορθόδοξο Πάσχα.



Ο Νίκολιτς ήταν ο μοναδικός που δεν επέλεξε να πάρει αναβολή μέσα στη σεζόν λόγω Ευρώπης, εν αντιθέσει με το τι αποφάσισαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Το βασικό σκεπτικό του είναι πως η ομάδα του λειτουργεί καλύτερα έχοντας αγωνιστικό ρυθμό, ωστόσο δεν είναι απίθανο αυτή τη φορά, λόγω της κρισιμότητας των αγώνων, να επιλέξει να πάρει αναβολή η ΑΕΚ. Εφόσον, ασφαλώς, ξεπεράσει το εμπόδιο της Ράγιο Βαγεκάνο στα προημιτελικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.