Εμπαπέ: «Ψευδείς πληροφορίες ότι στη Ρεάλ εξέτασαν το λάθος γόνατο»

Μεγάλος «ντόρος» έχει προκληθεί το τελευταίο 24ωρο αναφορικά με την... τεραστίων διαστάσεων γκάφα της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μαγνητική σε λάθος γόνατο στον Κιλιάν Εμπαπέ τον περασμένο Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα ο Γάλλος σούπερ σταρ να ταλαιπωρείται συχνά-πυκνά από προβλήματα τραυματισμών.

Μέσα σε όλη αυτή την... σκόνη που έχει σηκωθεί, ο 27χρονος επιθετικός των «μερένχες» με δηλώσεις του στο πλαίσιο της παρουσίας του στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας, θέλησε να ξεκαθαρίσει μια και καλή την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο εκρηκτικός άσος τόνισε πως δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, ούτε στο δεξί, αλλά ούτε και στο αριστερό του γόνατο, σχολιάζοντας πως τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί λάθους του ιατρικού επιτελείου είναι ψευδείς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που μετανιώνει. Εστιάζω στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Είμαι χαρούμενος που αισθάνομαι καλά και τα δυο μου γόνατα. Σε έναν βαθμό το οφείλω στην ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, υγιής.

Οι πληροφορίες που ισχυρίζονταν ότι μου εξέτασαν το λάθος γόνατο είναι ψευδείς. Ίσως ευθύνομαι κι εγώ εμμέσως επειδή όταν δεν μιλάς, όλοι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντα είχαμε ξεκάθαρη επικοινωνία με τη Ρεάλ».

