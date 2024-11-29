Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η εβδομάδα που διανύουμε ήταν από τις πιο δύσκολες την εποχή του Ματίας Αλμέιδα στην «Ένωση» και άπαντες καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο Καραϊσκάκη.

Το θετικό για τον Αργεντινό προπονητή είναι πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τραυματισμό και έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πλην του τιμωρημένου Λαμέλα.

Η κατάσταση, βέβαια, δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά όσον αφορά στις σκέψεις του «Πελάδο» για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να παρατάξει τον «Δικέφαλο» απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Ο Αλμέιδα έχει πολλές επιλογές και η ενδεκάδα για το σαββατιάτικο ματς αποτελεί έναν τεράστιο γρίφο. Οι «σίγουροι» στα πλάνα του Αργεντινού προπονητή είναι ο Μαρσιάλ και ο Στρακόσα, μαζί με τους Ρότα και Βίντα.

Από εκεί και πέρα, θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του Πινέδα στο αρχικό σχήμα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μουκουντί, δίπλα στον Βίντα, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι ο Πήλιος αντί του Χατζισαφί.

Στα χαφ ίσως δούμε ξανά τον Γιόνσον, εφόσον υπάρξει σκέψη να είναι ο Σιμάνσι στην ενδεκάδα για το Κύπελλο, μαζί με Πινέδα και Λιούμπιτσιτς. Δεξιά εκτιμάται πως θα επιστρέψει ο Ελίασον και ο Πιερό θα παίξει ως σέντερ φορ.

