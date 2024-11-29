Λογαριασμός
Η FIFA στηρίζει ακόμα τον Μέσι και άφησε εκτός κορυφαίων τον Κριστιάνο

Ο Κριστιάνο μπορεί να συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα, αλλά ο Μέσι βρέθηκε στη λίστα με τους υποψήφιους κορυφαίους της FIFA

Μέσι Ρονάλντο

Η FIFA ανακοίνωσε τους υποψήφιους καλύτερους του 2024 για τα δικά της βραβεία, μετά και το «διαζύγιο» από το France Football, με το οποίο διοργάνωναν τα πάντα γύρω από τη Χρυσή Μπάλα.

Η ανακοίνωση πως ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στη λίστα για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς κι όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε απορίες και έκανε τον κόσμο να ξεσπάσει στα social media. Η FIFA τοποθέτησε τον Αργεντινό ανάμεσα στους Μπέλιγχαμ, Καρβαχάλ, Χάαλαντ, Κρόος, Μπαπέ, Ρόδρι, Βαλβέρδε, Βινίσιουης, Βιρτς και Γιαμάλ, αλλά δεν βρέθηκε χώρος εκεί για τον CR7.

Στα 37 του και όντας πλέον κάτοικος Μαϊάμι για χάρη του Μπέκαμ, απολαμβάνοντας τη… χαλαρότητα του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ και έχοντας μαζί του και τους Μπουσκέτς, Σουάρες και Ζόρντι Άλμπα, ο Λίο Μέσι διεκδικεί τη διάκριση του κορυφαίου, δικαίως για μερικούς, αδίκως για ορισμένους άλλους.

Ωστόσο, δεν παύει αυτή η απόφαση της FIFA ν’ αποτελεί ακόμα έναν λόγο για τον οποίο ανοίγει πάλι έντονα η συζήτηση και η κόντρα για τον GOAT.

Πηγή: sport-fm.gr

