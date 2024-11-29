Ο Ράσμους Χόιλουντ ανέφερε ότι το σύστημα που εφαρμόζει ο Ρούμπεν Αμορίμ τού ταιριάζει και του θυμίζει ό,τι συνέβαινε στην Αταλάντα. Ο Πορτογάλος κόουτς τόνισε ότι ο Δανός επιθετικός θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ο νεαρός στράικερ κατάφερε με δυο τέρματα απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ να προσφέρει στον νέο τεχνικό της ομάδας την πρώτη του νίκη στο «Ολντ Τράφορντ».



Λίγο μετά το πρώτο του τέρμα και πηγαίνοντας στην πλευρά των κερκίδων όπου φιλοξενούνταν οι οπαδοί της Μπόντο Γκλίμτ, ο Χόιλουντ έκανε τη χειρονομία που έχουμε δει όλοι στην ταινία Gladiator 2, όπου ουσιαστικά δίνεται η εντολή για τον θάνατο του ηττημένου μονομάχου στην αρένα του Κολοσσαίου.



Κάπως έτσι κι επηρεασμένος από τη δημοφιλή ταινία, ο φορ της Γιουνάιτεντ έκανε την κίνηση που προκάλεσε εντυπώσεις και αναμφίβολα πήρε διαστάσεις μέσω social media.

Hopefully that goal celebration doesn't put Hojlund in trouble, imagine that was England 😭 pic.twitter.com/X7YoICvqYe November 29, 2024

