Παραμένει στο κάδρο του Παναθηναϊκού ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το ισπανικό «zona-mixta» μεταφέροντας πως το «τριφύλλι» θεωρεί ως ιδανική λύση για τη θέση κάτω από την εστία τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 31χρονος παίκτης γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα από το πέρασμά του τη διετία 2016-2018, πριν αποχωρήσει για λογαριασμό της Μπενφίκα.

Ο Έλληνας γκολκίπερ αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλλη, που όπως γράφεται στην Ισπανία θέλει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διατηρήσει τον ρόστερ της και την επόμενη σεζόν.

Ο δανεισμός του με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Βλαχοδήμο να ανήκει στη Νιουκάστλ με συμβόλαιο έως το 2028. Πάντως, οι «καρακάξες» είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν με πώληση τον έμπειρο τερματοφύλακα.

