ΑΕΚ: Έκλεισε ο Ρεϊτζόν Τάκερ

Σκάει το μπαμ με Ρεϊτζόν Τάκερ στην ΑΕΚ! Όπως έγινε γνωστό, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε συμφωνία με τον 27χρονο σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος ανήκε στη Βίρτους Μπολόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα δεν υπολογιζόταν.



Με θητεία τα προηγούμενα χρόνια στο ΝΒΑ (Μπακς, Νάγκετς, Σίξερς και Τζαζ), ο Αμερικανός τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΚ για να έρθει στην Αθήνα και να αποτελέσει μια ποιοτική ενίσχυση στο φινάλε της σεζόν.

Φέτος με τηείχε κατά μέσο όρο 3.4 πόντους (38% στο δίποντο, 36.4% στο τρίποντο, 75% στις βολές) και ένα ριμπάουντ, αγωνιζόμενος για περίπου δέκα λεπτά ανά ματς στο σύνολο 23 παιχνιδιών.Πέρυσι, έπαιξε στημε 14.7 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο στο ιταλικό πρωτάθλημα.Μάλιστα, η ΚΑΕ ανέβασε και ένα σχετικό story με κλεψύδρα, προϊδεάζοντας για την ανακοίνωσή του!

