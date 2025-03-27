Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκλεισε στην ΑΕΚ ο Ρεϊτζόν Τάκερ

Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Ρεϊτζόν Τάκερ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ενισχύονται ποιοτικά ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν

ΑΕΚ: Έκλεισε ο Ρεϊτζόν Τάκερ

Σκάει το μπαμ με Ρεϊτζόν Τάκερ στην ΑΕΚ! Όπως έγινε γνωστό, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε συμφωνία με τον 27χρονο σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος ανήκε στη Βίρτους Μπολόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα δεν υπολογιζόταν.

Με θητεία τα προηγούμενα χρόνια στο ΝΒΑ (Μπακς, Νάγκετς, Σίξερς και Τζαζ), ο Αμερικανός τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΚ για να έρθει στην Αθήνα και να αποτελέσει μια ποιοτική ενίσχυση στο φινάλε της σεζόν.



Φέτος με τη Βίρτους είχε κατά μέσο όρο 3.4 πόντους (38% στο δίποντο, 36.4% στο τρίποντο, 75% στις βολές) και ένα ριμπάουντ, αγωνιζόμενος για περίπου δέκα λεπτά ανά ματς στο σύνολο 23 παιχνιδιών.

Πέρυσι, έπαιξε στη Βενέτσια με 14.7 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η ΚΑΕ ανέβασε και ένα σχετικό story με κλεψύδρα, προϊδεάζοντας για την ανακοίνωσή του!
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark