Σοβαρά επεισόδια και άγριες συμπλοκές έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής (04/01) στην «ΑΕΚ Arena» κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακα και την Ανόρθωση για τη 17η αγωνιστική του κυπριακού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρουν Μέσα της Μεγαλόνησου, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων αντέδρασαν έντονα στην παρουσία της αστυνομίας, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να παραταχθούν στην κερκίδα όπου βρισκόντουσαν. Αμέσως μετά τα πνεύματα... άναψαν, με τους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις και εκείνες με τη σειρά τους να αποχωρούν ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Μάλιστα, το «Goal.com.cy» δημοσίευσε ένα βίντεο από την είσοδο των αστυνομικών στην εν λόγω θύρα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση σπρέι προς τους οπαδούς...

