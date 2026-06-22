Το Ιράν άφησε ένα μήνυμα που έγραφε «είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να επικρατήσουν ανάμεσα σε όλα τα έθνη» μετά τον αγώνα τους για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Βελγίου στο Los Angeles Stadium.

Το χειρόγραφο σημείωμα αφέθηκε στα αποδυτήριά τους μετά από μια λευκή ισοπαλία (0-0) στον δεύτερο αγώνα τους για τον 7ο Όμιλο (Group G).

Το Ιράν συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο την ίδια ώρα που η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες -οι οποίες είναι συνδιοργανώτριες μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό- βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου τους.

«Από την αρχαία Περσία των χιλιάδων ετών πριν έως το πολιτισμένο Ιράν του σήμερα, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και σταθερό», ανέφερε το μήνυμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν (FFIRI).

«Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με περηφάνια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φεύγουμε με αξιοπρέπεια», συνέχιζε το σημείωμα.

«Σας ευχαριστούμε Λος Άντζελες για τη φιλοξενία σας.

Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν κατά τη διάρκεια αυτών των 180 λεπτών.

Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να επικρατήσουν ανάμεσα σε όλα τα έθνη».

Το μήνυμα έκανε επίσης αναφορά στην επίθεση στο σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, όπου τουλάχιστον 168 άνθρωποι σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Το Ιράν έπαιξε τον εναρκτήριο αγώνα του -μια ισοπαλία 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία- στο Los Angeles Stadium, και θα παίξει τον τρίτο και τελευταίο αγώνα του ομίλου του εναντίον της Αιγύπτου στο Σιάτλ στις 27 Ιουνίου.

Η συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο μαστίζεται από αβεβαιότητα, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις σχετικές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σε πολλαπλά «βασικά» μέλη του τεχνικού τους επιτελείου δεν επετράπη η έκδοση βίζας για την είσοδο στις ΗΠΑ, ενώ η FFIRI κάλεσε τη FIFA να «υπερασπιστεί τις αρχές της ουδετερότητας, της δικαιοσύνης και των καθιερωμένων κανονισμών», αφότου η διάθεση των εισιτηρίων της ανακλήθηκε την παραμονή του τουρνουά.

Το Ιράν στη συνέχεια μετέφερε τη βάση του για το Παγκόσμιο Κύπελλο από την Αριζόνα των ΗΠΑ στην Τιχουάνα του Μεξικού, και αντιμετωπίζει αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της πορείας του.

Τους επιτρέπεται να πετάξουν προς τις ΗΠΑ μία ημέρα πριν από το παιχνίδι τους και πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα την ίδια ημέρα με τον αγώνα, βάσει των όρων της βίζας τους.

Αυτό οδήγησε τον ομοσπονδιακό προπονητή του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόι, να δηλώσει ότι είναι η «πιο καταπιεσμένη» ομάδα στο τουρνουά, μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία.

Ωστόσο, ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, λέει ότι «υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη» σχετικά με τις ώρες των μετακινήσεων του Ιράν προς και από τον αγώνα του εναντίον της Αιγύπτου.

Πηγή: skai.gr

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