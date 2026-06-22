«Η πρόσφατη υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τη θανατική ποινή από το ισραηλινό κοινοβούλιο συνιστά σοβαρή υπαναχώρηση τις δεσμεύσεις του ίδιου του Ισραήλ και από την πρακτική που τηρούσε εδώ και καιρό, de facto μορατόριουμ» τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε πρόσφατη ερώτηση του αντιπροέδρου της Left (Αριστερά) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη.

Ο κ. Αρβανίτης είχε καταθέσει ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Κομισιόν, για την επιβολή της θανατικής ποινής από τα ισραηλινά δικαστήρια εις βάρος αποκλειστικά των Παλαιστινίων, αποκαλώντας το νομοσχέδιο σοβαρή οπισθοδρόμηση και υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις του Ισραήλ βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

«Η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για τον de facto μεροληπτικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και, εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, προκύπτει ότι ο νόμος έχει πλέον προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου», τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Επίσης αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις προσπάθειές της σε παγκόσμιο επίπεδο για την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής, η ΕΕ καλεί μετ' επιτάσεως το Ισραήλ να συμμορφωθεί με την προηγούμενη θέση αρχής του και με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς και με τη δέσμευσή του υπέρ των δημοκρατικών αρχών, όπως αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στις διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Η θέση της ΕΕ αποτυπώθηκε σαφώς στη δήλωση που εξέδωσε στις 31 Μαρτίου 2026 η ύπατη εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος (ΥΕ/ΑΠ) εξ ονόματος της ΕΕ. Η ΥΕ/ΑΠ έθεσε επίσης το ζήτημα στον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ».

Υπενθυμίζει ακόμη ότι «τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού η πλειονότητα των κρατών-μελών υποστήριξε επανεξέταση κατά την οποία εντοπίστηκαν πιθανές παραβιάσεις από το Ισραήλ των υποχρεώσεών του βάσει του άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε σειρά μέτρων στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2025. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να αναστείλει η Επιτροπή το μεγαλύτερο μέρος της διμερούς χρηματοδότησης προς το Ισραήλ, με εξαίρεση τη χρηματοδότηση προς την κοινωνία των πολιτών και το Γιαντ Βασέμ. Πρόσθετα μέτρα, για τα οποία απαιτείται έγκριση από τα κράτη-μέλη, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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