Βρετανία: Παρελθόν πλέον ο Στάρμερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της χώρας.

Η παραίτηση πραγματοποιήθηκε μετά από μια γλυκόπικρη ομιλία όπου αναφέρθηκε στα δύο χρόνια διακυβέρνησής του και στη σαρωτική νίκη που προσέφερε στο κόμμα του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δέχεται την απόφαση του κόμματος για τη διαδοχή «αγόγγυστα» και ότι κάθε του απόφαση είχε ως γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

Ένα πιθανό σενάριο είναι η χώρα να υποδεχτεί τον νέο της πρωθυπουργό από τον Σεπτέμβριο.

Οι εικασίες έγιναν βεβαιότητα σήμερα το πρωί όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την παραίτησή του. Ένα από τα πιθανότερα σενάρια είναι η χώρα να υποδεχτεί τον νέο της πρωθυπουργό από Σεπτέμβριο.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Στις 9:19 το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, το πόντιουμ είχε στηθεί ήδη έξω από την χαρακτηριστική μαύρη πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ. Στις 9:30 ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ εξήλθε του "Number 10", δεχόμενος τα χειροκροτήματα των συναδέλφων του. Στις 9:34 το τέλος της πρωθυπουργίας του ανακοινώθηκε από τον ίδιο: «Παραιτούμαι από ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας». Δήλωσε παράλληλα ότι «κάθε απόφαση που έχω πάρει, έγινε με γνώμονα να κάνω την χώρα που αγαπώ πρώτη».

Πηγή: Deutsche Welle

Η γλυκόπικρη πεντάλεπτη ομιλία του είχε αναφορές στα δύο χρόνια διακυβέρνησής του και την σαρωτική νίκη που χάρισε ο ίδιος στο κόμμα του όντας 6 χρόνια ηγέτης του. Όμως όπως ξεκαθάρισε, «η ερώτηση που έθεσε το κόμμα του δεν ήταν τι είχε πετύχει σε αυτό το διάστημα, αλλά ποιος είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές» για να προσθέσει «δέχομαι την απάντηση αγόγγυστα».Απομακρύνεται οριστικά από την πολιτική ο Στάρμερ;Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της ομιλίας του εμφανίστηκε βαθύτατα συγκινημένος την ώρα που μιλούσε για την σύζυγο και τα παιδιά του, λέγοντας ότι μπορεί να εγκαταλείπει «την μεγαλύτερη δουλειά» αλλά «θα αφοσιωθεί στην σπουδαιότερη», σε εκείνη του συζύγου και πατέρα.Σήμερα το πρωί, μιλώντας στο BBC ο βιογράφος του Κιρ Στάρμερ, Τομ Μπόλντγουιν, υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανόν να εγκαταλείψει την πολιτική ολοκληρωτικά. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «για αυτόν ήταν πάντα κάτι που έπρεπε να υπομείνει και όχι κάτι που το κάνει από αγάπη», ενώ ανέφερε πως πιστεύει ότι «ο Στάρμερ είναι απογοητευμένος από την συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων γύρω του που εμπιστεύτηκε και τους έδωσε δουλειά».Οι αντιδράσεις της παραίτησηςΟι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο που είχαν στηθεί από το πρωί περιμένοντας τις εξελίξεις και την παραίτηση ενός ακόμα πρωθυπουργού ήταν δεκάδες ενώ τα βρετανικά πρωτοσέλιδα ήταν σχεδόν σίγουρα για την ανακοίνωσή του. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί όσο πιο κοντά επιτρεπόταν, παίζοντας την «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας Στάρμερ, ειρωνευόμενοι την αδιαμφισβήτητη βαρύτητα της στιγμής.Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Εντ Ντέιβι ανέφερε πάντως ότι ο κόσμος «έχει κουραστεί» από την διαρκή αλλαγή πρωθυπουργών «ενώ τίποτα στην ουσία δεν αλλάζει». Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ είναι ο 6ος Βρετανός πρωθυπουργός που εγκαταλείπει την θέση του στο διάστημα μιας κρίσιμης δεκαετίας μετά το δημοψήφισμα του Brexit.Το ακροδεξιό Reform UK από την άλλη θέλει να επωμιστεί το δικό του momentum και ζητά εκλογές «το συντομότερο δυνατόν». Σε δημοσίευσή του στην πλατφόρμα X, ο ηγέτης του κόμματος Νάιτζελ Φάρατζ αναφέρεται στον Στάρμερ ως «τον πιο ανίκανο πρωθυπουργό» που είχε ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο.Το χρονοδιάγραμμα της διαδοχήςΤώρα τα πάντα επικεντρώνονται στις επόμενες ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα της αντικατάστασης δόθηκε από τον - προς το παρόν – πρωθυπουργό όπου στις 9 Ιουλίου οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπουν στον αγώνα της διεκδίκησης.Αυτό το διάστημα δε διαδραματίζονται και λίγα στην πολιτική σκακιέρα. Υπάρχει η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟστις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα όπου ο Στάρμερ τυπικά θα είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός ουσιαστικά όμως όχι. Παράλληλα, στις 16 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου είναι η καλοκαιρινή διακοπή του βρετανικού κοινοβουλίου για αυτό και οι περισσότεροι περιμένουν ο νέος πρωθυπουργός να αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου.Αν όμως υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος όπως για παράδειγμα ο επικρατέστερος Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χρίζεται σήμερα βουλευτής, τότε η ανάθεση θα γίνει σχεδόν αμέσως.

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