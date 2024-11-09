ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR: 3-0 - Τρίποντο κορυφής

Καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τον Asteras AKTOR και έπιασε κορυφή η ΑΕΚ! Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ήταν εντυπωσιακή, βρήκε γρήγορο προβάδισμα δύο τερμάτων με «ζωγραφιές» των Χατζισαφί-Φερνάντες και εκμεταλλευόμενη τις δύο αποβολές των φιλοξενούμενων, επικράτησε με το εμφατικό 3-0.



Παρέα με Άρη στους 21 βαθμούς πλέον η ΑΕΚ, περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για να γνωρίζει αν θα έχει έναν ακόμη συγκάτοικο ή θα πέσουν αμφότεροι από την πρώτη θέση.



Κάκιστο ματς των Αρκάδων, είχαν μία μεγάλη φάση για την ισοφάριση και τίποτα άλλο, ενώ μοιραία έπαιζαν από ένα σημείο και έπειτα για να μην δεχτούν άλλα γκολ και να κρατήσουν το σκορ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Κάπως έτσι, γνώρισαν την πρώτη εκτός έδρας ήττα τους εκτός έδρας, όντας απογοητευτικοί...

Πάνω από 25 τελικές για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι προσπάθησαν να σκοράρουν πολλά γκολ, έχοντας ιδιαίτερα ορεξάτους και τους Μαρσιάλ, Χατζισαφί, χωρίς φυσικά να υστερήσει κάποιος.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Στην εστία ο Στρακόσα και οι Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί στην τετράδα της άμυνας. Γιόνσον και Περέιρα στα χαφ, μπροστά τους ο Μάνταλος, με τους Φερνάντες, Μαρσιάλ στα εξτρέμ και τον Λιβάι Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης.



Ίδια διάταξη και από τον Σάββα Παντελίδη για τον Asteras AKTOR. Στο τέρμα ο Τσιντώτας και στην άμυνα οι Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί και Χουχούμης. Στον άξονα οι Αλάγκμπε, Μούμο, με τους Ζουγλή, Μπαρτόλο και Ρεγκίς να κινούνται πίσω από τον προωθημένο Μακέντα.

Το ματς

Απόλυτη κυριαρχία της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο πλην μιας περίπτωσης. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τα ηνία του αγώνα από το ξεκίνημα, φόρτωσαν αρκετά την πλευρά του Μαρσιάλ και από τα πόδια του Γάλλου ήρθε το γρήγορο γκολ στο 9ο λεπτό, όταν γύρισε μέσα στην περιοχή και ο -ξεχασμένος από την άμυνα του Αστέρα- Χατζισαφί σκόραρε με φοβερό τακουνάκι για το 1-0. Τρία λεπτά μετά ο Μάνταλος είδε τον Τσιντώτα να σταματά το δυνατό σουτ που επιχείρησε, με τους Αρκάδες από το 20λεπτο και μετά να ξεθαρρεύουν.

Είχαν μάλιστα και μια τεράστια ευκαιρία για να φέρουν το σκορ στα ίσα όταν αναπτύχθηκαν υπέροχα, ο Μακέντα γύρισε στον Μπαρτόλο, αυτός έσπασε στον αμαρκάριστο Ρεγκίς αλλά ο τελευταίος πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από το ύψος της περιοχής. Αφού ο Asteras AKTOR δεν βρήκε γκολ στη μία αλλά μεγάλη φάση του στο πρώτο μέρος, το πλήρωσε πέντε λεπτά μετά. Ο Φερνάντες με γλυκιά εκτέλεση φάουλ πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος, ο Τσιντώτας δεν αντέδρασε καλά και είδε την μπάλα να καταλήγει για δεύτερη φορά στο βάθος της εστίας του για το 2-0 στο 31'.

Στο 34' ο Λιβάι έσπασε στον Κάλενς που έκανε τρομερή κούρσα αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσιντώτα και στα καπάκια το ματς έγινε ακόμη πιο ευνοϊκό για τους γηπεδούχους και έδειχνα να... χάνεται οριστικά για τους φιλοξενούμενους, αφού ο Αλάγκμπε αποβλήθηκε σωστά καθώς πήγε με τις τάπες στην κοιλιά του Φερνάντες. Το υπόλοιπο του πρώτου μέρους δεν είχε κάποια άλλη «συγκίνηση», με την ΑΕΚ να πηγαίνει με ξεκάθαρο προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Ο Παντελίδης έριξε τον Τζανδάρη αντί του Ζουγλή στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Αστέρας μπήκε για ένα τρίλεπτο με σκοπό να αιφνιδιάσει και έφτιαξε δύο στιγμές. Πρώτα, με το σουτ του Μπαρτόλο που κόντραρε και τον Μούμο να παίρνει το ριμπάουντ αλλά δεν βρήκε τέρμα. Στην αμέσως επόμενη φάση και μετά τις κόντρες, η μπάλα έμεινε στην περιοχή της ΑΕΚ αλλά ο Μακέντα έκανε κάτι ανάμεσα σε σουτ και γύρισμα, χωρίς επί της ουσίας να απειλήσει.



Ο Αλμέιδα άρχισε να φρεσκάρει την ομάδα του και το τέμπο έμεινε σε υψηλό επίπεδο. Κάπως έτσι ήρθε το 3-0 στο 58ο λεπτό με τον Λιβάι να αποφεύγει ωραία τον Ντελί, να εκτελεί τον Τσιντώτα και να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο σερί ματς. Δύο λεπτά μετά ο Μάνταλος σχεδόν εξ επαφής δεν βρήκε εστία, ενώ στο 65' ο Χατζισαφί άγγιξε το δεύτερο προσωπικό τέρμα με Τσιντώτα και δοκάρι να του το στερούν.

Ο Αστέρας προσπαθούσε να κρατήσει στο σκορ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά ακόμη και αυτή η προσπάθειά του δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο. Ο Τζανδάρης πήγε δυνατά στον Ρότα, ο Τζήλος του έδειξε την κίτρινη αλλά κλήθηκε για on field review. Αφού τσέκαρε ξανά τη φάση, ο ρέφερι άλλαξε το χρώμα της κάρτας σε κόκκινη με τους Αρκάδες να μένουν με εννιά! Ο Πιερό σκόραρε μετά από ασταθή επέμβαση του Τσιντώτα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνονται διαρκώς για να πετύχουν και άλλα τέρματα.

Η τελική ευθεία του αγώνα βρήκε την ΑΕΚ να φτιάχνει και άλλες ευκαιρίες, με Πιερό, Λαμέλα, Μαρσιάλ, Κοϊτά μεταξύ των παικτών που έφτιαξαν τις τελικές. Λίγο η αστοχία, λίγο ο Τσιντώτας, κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ ως είχε. Το τελικό 3-0 βρήκε την Ένωση να πετυχαίνει δεύτερη σερί νίκη και να πηγαίνει με ηρεμία στη διακοπή, με σκοπό να δουλέψει ενόψει της επανέναρξης και το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ οι Αρκάδες φιλοξενούν σε άλλο ένα πολύ δύσκολο ματς τον ΠΑΟΚ.



MVP: Ο Πάολο Φερνάντες θα πάρει το βραβείο. Κερδίζει ο ίδιος και σκοράρει το φάουλ για το 2-0, ενώ γενικότερα δημιούργησε αρκετά ρήγματα και ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα. Δικαιώνει τον Αλμέιδα για την επιλογή του να τον ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.



Η σφυρίχτρα: Ο Τζήλος είχε να διαχειριστεί δύο φάσεις, αποφασίζοντας να αποβάλει τους Αλάγκμπε και Τζανδάρη για σκληρά μαρκαρίσματα σε αντιπάλους, αφήνοντας τον Asteras AKTOR με εννιά. Στο ακυρωθέν γκολ του Πιερό είναι ξεκάθαρο πως είναι εκτεθειμένος, ο βοηθός δεν το βλέπει αλλά το VAR επεμβαίνει για να μην μετρήσει.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Ρότα, Κάλενς (70' Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Περέιρα (57' Πινέδα), Μαρσιάλ, Φερνάντες (63' Κοϊτά), Μάνταλος (63' Λαμέλα), Λιβάι Γκαρσία (70' Πιερό).



Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Ντελί, Τριανταφυλλόπουλος, Χουχούμης, Αλάγκμπε, Μούμο (83' Τζίμας), Ζουγλής (46' Τζανδάρης), Ρεγκίς (64' Άλβαρες), Μπαρτόλο (83' Μπιλέ), Μακέντα (77' Ρέτζιτς).

