Παναθηναϊκός: Η αποστολή με την Λαμία, ποιοι μένουν εκτός

Εκτός αποστολής έμειναν οι Τζούρισιτς και Γεντβάι, που εκτίουν τις ποινές τους, αλλά και ο Αντράζ Σπόραρ

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα με την Λαμία στο Γ. Καλαφάτης.

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τη Λαμίαν (19:30).

Πηγή: skai.gr

