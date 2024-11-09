Παναθηναϊκός: Η αποστολή με την Λαμία, ποιοι μένουν εκτός

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα με την Λαμία στο Γ. Καλαφάτης.

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τη Λαμίαν (19:30).

