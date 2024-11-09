Καντσελιέρι: «Χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας»

Ο Μάσιμο Καντσελιέρι τόνισε πως οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχασαν την αυτοπεποίθησή τους μετά την ήττα από την Πόρτο και το πλήρωσαν στο Λαύριο.



Αναλυτικά: «Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν προσεγγίσαμε την πρώτη περίοδο με το σωστό τρόπο. Προερχόμασταν από μία μεγάλη ήττα και χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Μερικές φορές η αυτοπεποίθησή μας είναι πολύ εύθραυστη.

Συμβαίνει όταν χάνεις, το πρώτο κλικ σε στέλνει προς την άσχημη πλευρά, να σε βγάζει από την αυτοπεποίθησή σου. Αυτό συνέβη στην πρώτη περίοδο κι, ουσιαστικά, μας κόστισε το παιχνίδι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.