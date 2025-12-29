Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως και ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ταξιδεύουν με την αποστολή της Παρτίζαν για τη Βαλένθια εν όψει του αυριανού αγώνα για την Ευρωλίγκα απέναντι στην ισπανική ομάδα.



Αμφότεροι θεωρείται δεδομένο πως θα αποτελέσουν παρελθόν, ωστόσο ο νέος προπονητής της ομάδας, Ζοάν Πενιαρόγια, δεν ήθελε να ταξιδέψει με ελλείψεις και τους πήρε μαζί του, παρότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα παίξουν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε χθες για 14 λεπτά στη νίκη με 110-74 επί της Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα, ενώ ο Πάρκερ δεν έχει παίξει ούτε δευτερόλεπτο στα δύο πρώτα ματς του Βάσκου προπονητή.

Πάντως η αποχώρηση του Τζόουνς θεωρείται θέμα ημερών, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο αν θα πάει στον Ολυμπιακό ή σε κάποια άλλη ομάδα. Η Παρτίζαν φέρεται να αξιώνει αποζημίωση για να τον παραχωρήσει και δεν σκοπεύει απλώς να τον αποδεσμεύσει. Σημειώνεται πως βάσει κανονισμών, για να παίξει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας φέτος ο Αμερικανός άσος, θα πρέπει να αποδεσμευτεί ως τις 5 Ιανουαρίου.

