Νέο δημοσίευμα που συνδέει τον Ματίας Αλμέιδα με τη Μοντερέι προέκυψε στο Μεξικό.

Με αφορμή επεισόδιο που είχε με τον Σέρχιο Κανάλες, εντάθηκε ακόμα περισσότερο η φημολογία πως ο Μάρτιν Ντεμικέλις θ’ αποτελέσει παρελθόν.

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα «futbolero», ο τεχνικός της ΑΕΚ είναι από τις βασικές επιλογές για τον πάγκο σε μια τέτοια περίπτωση.

Αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Δεδομένης της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη συνέχεια της συνεργασίας με τον Ντεμικέλις, το διοικητικό συμβούλιο της Μοντερέι αναζητά ήδη ένα plan B.

Μεταξύ των υποψηφίων για τον πάγκο είναι οι Ματίας Αλμέιδα και Ρικάρντο Φαρέτι, δύο προπονητές με μεγάλη εμπειρία στο μεξικάνικο ποδόσφαιρο, οι οποίοι θα μπορούσαν να ταιριάζουν με το ποδόσφαιρο στη χώρα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Μοντερέι αναζητά προπονητή με εμπειρία και ηγετικές ικανότητες για να “ισορροπήσει” την πορεία της ομάδας. Στον σύλλογο σκέφτονται να πάνε σε μια αλλαγή προπονητή και οι οπαδοί ελπίζουν σε μια σωστή απόφαση».

