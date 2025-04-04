Το τελευταίο διάστημα, πολλά είναι τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το μέλλον του Ντάριο Σάριτς με ομάδες της Ευρωλίγκας, όπως για παράδειγμα τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την Dubai BC, που αναμένεται από του χρόνου να παίζει μπάλα στα μεγάλα ευρωπαϊκά «σαλόνια».

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Denver Post», ο Κροάτης φόργουορντ δεν σκέφτεται αυτή την στιγμή την επιστροφή του στην Ευρώπη, καθώς, στόχος του είναι να παραμείνει στο δυναμικό των Ντένβερ Νάγκετς και να υπογράψει την option ύψους 5,4 εκατ. δολαρίων για τη σεζόν 2025/26 με τους «σβόλους».

Παρά το γεγονός πως φέτος η σεζόν δεν έχει εξελιχθεί καθόλου καλά για τον ίδιο, μετρώντας μόλις 16 συμμετοχές με 3,5 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη regular season του ΝΒΑ, ο 30χρονος άσος σκοπεύει να παραμείνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να εξαντλήσει τις πιθανότητες μιας καλής και συμφέρουσας συμφωνίας που θα του δίνει και αγωνιστικό χρόνο.

