Το δικαίωμα που είχε να προβεί σε μία αλλαγή στη λίστα ξένων πριν την έναρξη των playoffs της Stoiximan GBL, μετουσίωσε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Παρασκευής (04/04).

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την απόφαση να προσθέσουν στην επτάδα ξένων τον Σέιμπεν Λι, αφήνοντας εκτός τον Λούκα Βιλντόσα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, βλέποντας τον Αργεντινό γκαρντ να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, προέβη σε αυτή την αλλαγή στο ρόστερ του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες, θα έχουν το δικαίωμα για ακόμα μία αλλαγή στην λίστα ξένων τους, πριν τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η επτάδα ξένων του Ολμυπιακού: Γουίλιαμς-Γκος, Λι, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Φαλ, Μιλουτίνοφ.

