Ολυμπιακός: Ο Σέιμπεν Λι δηλώθηκε στη λίστα ξένων της Stoiximan GBL αντί του Βιλντόσα

Ο Ολυμπιακός προέβη στην αλλαγή που είχε στη διάθεσή του για τη λίστα ξένων στα playoffs της Stoiximan GBL, με τον Σέιμπεν Λι να παίρνει τη θέση του Λούκα Βιλντόσα

Σέιμπεν Λι

Το δικαίωμα που είχε να προβεί σε μία αλλαγή στη λίστα ξένων πριν την έναρξη των playoffs της Stoiximan GBL, μετουσίωσε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Παρασκευής (04/04).

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την απόφαση να προσθέσουν στην επτάδα ξένων τον Σέιμπεν Λι, αφήνοντας εκτός τον Λούκα Βιλντόσα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, βλέποντας τον Αργεντινό γκαρντ να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, προέβη σε αυτή την αλλαγή στο ρόστερ του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες, θα έχουν το δικαίωμα για ακόμα μία αλλαγή στην λίστα ξένων τους, πριν τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η επτάδα ξένων του Ολμυπιακού: Γουίλιαμς-Γκος, Λι, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Φαλ, Μιλουτίνοφ.

