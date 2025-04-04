Ο Κέντρικ Ναν απέδειξε για μια ακόμη φορά τους λόγους για τους οποίους χαρακτηρίζεται από πολλούς, ως ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης, αφού ολοκλήρωσε το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό με 37 πόντους και 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο που ο Αμερικανός σούπερ σταρ πετυχαίνει πάνω από 35 πόντους σε αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Κάτι ανάλογο είχε κάνει στις νίκες των «πράσινων» επί της Εφές (36 πόντοι) και της Αρμάνι (39 πόντοι) στο ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, ο πρώην NBAer έχει περισσότερα ματς 35+ πόντων, από ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Ευρωλίγκας μαζί! Πράγματι, οι μοναδικοί που έχουν πιάσει τέτοια επίδοση είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, με τους 45 πόντους που πέτυχε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, και ο Τόρνικε Σενγκέλια που έβαλε 35 πόντους για τη Βίρτους κόντρα στη Φενέρ.

Πρόκειται, φυσικά, για ένα εντυπωσιακό στατιστικό, που δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο ότι ο Ναν είναι μία κατηγορία... μόνος του στην Ευρωλίγκα όσον αφορά στο σκοράρισμα.

