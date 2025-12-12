Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Βαγγέλης Ασλανίδης πήρε το λόγο στη Γ.Σ. της ΕΠΟ και εξαπέλυσε επίθεση στον Μάκη Γκαγκάτση για την «υπόθεση Λανουά». Τι απάντησε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Βολές σε βάρος της διοίκησης Γκαγκάτση και των πρακτικών της σε μια σειρά από θέματα, εξαπέλυσε η ΠΑΕ ΑΕΚ δια του προέδρου της, Βαγγέλη Ασλανίδη, που πήρε τον λόγο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που διεξάγεται από το πρωί.

Βασικό θέμα της αντιπαράθεσης, ήταν -όπως αναμενόταν- η «υπόθεση Λανουά» και ο καταγγελλόμενος… προπηλακισμός του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Ασλανίδης είπε τα εξής:

«Θα έπρεπε η Συνέλευση να αποτελεί πλατφόρμα σεβασμού, εποικοδομητικού διαλόγου και γόνιμης κριτικής. Δυστυχώς αυτό δεν θα συμβεί σήμερα. Η σημερινή κατάσταση στην ΕΠΟ ταυτίζεται με εμπόδια, στασιμότητα, βόλεμα, επιλεκτική αντιμετώπιση και πελατειακές σχέσεις. Μια τρύπα στο νερό έχετε κάνει. Η Εθνική έμεινε και πάλι εκτός, άρα τα πράγματα είναι περίπου όπως παλιά ή και χειρότερα.

Ποιο το όραμα, ποιοι οι στόχοι; Δημιουργείτε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το περιστατικό στον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που δυσφήμισε την ΑΕΚ και την ίδια την ομοσπονδία. Υπερίσχυσε το μένος σας εναντίον της ΑΕΚ. Αντί να στηλιτεύσετε τα όσα έκανε ο Λανουά, γίνατε συνεργός του. Μια αλαζονική διοίκηση, στη λογική του one man show.

Ο ξένος πρόεδρος της ΚΕΔ καταγγέλλει μία από τις 14 ομάδες. Υπάρχει παρόμοιο προηγούμενο; Εγκατέλειψε αναιτιολόγητα τη θέση και τα καθήκοντά του. Με ποιον μιλούσε κύριε πρόεδρε μέσω μηνυμάτων όσο έμεινε στο γήπεδο; Το αποδέχεστε αυτό; Η υπόθεση κρίθηκε τελεσιδίκως, αλλά τώρα θα αφήσετε την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει τη δουλειά της; Για να δούμε…

Η ΑΕΚ έχει 6 ακυρωμένα γκολ για επαφές μέσα στην περιοχή. Πόσο αφελής είναι κάποιος για να μην βλέπει τη σύνδεση; Την πορεία μας, όμως, ούτε θα τη φρενάρει ούτε θα την κρίνει κανείς κατά βούληση».

Γκαγκάτσης: «Ούτε η ίδια η ΕΠΟ ήθελε να τιμωρηθεί η ΑΕΚ»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης απάντησε στον Βαγγέλη Ασλανίδη σημειώνοντας τα εξής:

«Λέτε με ποιον μίλαγε ο Λανουά με μηνύματα. Μα, ποιον άλλον θα ενημέρωνε ο Λανουά για τον προπηλακισμό που δέχτηκε; Φυσικά τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Τον προπηλακισμό τον έχετε αποδεχτεί. Το ότι απαλλάχθηκε η ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε περιστατικό. Ο κ. Λυσάνδρου προς τιμήν του βρέθηκε εκεί άμεσα και δεν έγινε κάτι άλλο. Λεκτική βία σημαίνει ο προπηλακισμός, με σκοπό τον εξευτελισμό και τον εκφοβισμό του άλλου. Και στην ανακοίνωση τη δική σας εκείνο το βράδυ, μιλάτε και εσείς για “φραστικό περιστατικό”. Αν δεν σας αρέσει η λέξη προπηλακισμός δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Αλλά τον έχετε αποδεχτεί τον προπηλακισμό στην ανακοίνωσή της.

Ούτε η ίδια η ΕΠΟ δεν ήθελε να τιμωρηθεί η ΠΑΕ ΑΕΚ και γι’ αυτό δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο. Ηθελημένα, σκοπίμως δεν ήρθε η ΕΠΟ. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας έκρινε ότι υπήρξε περιστατικό και γι’ αυτό άσκησε δίωξη. Συγχαρητήρια που απαλλαχθήκατε, αλλά η δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος πειθαρχικής τιμωρίας, όχι ότι δεν υπήρχε περιστατικό. Πήγατε στην ΟΥΕΦΑ, μου κάνατε και αγωγή, αλλά η ΕΠΟ δεν θα απαντήσει σε όλα αυτά γιατί δεν έχουμε σκοπό να πηγαίνουμε κόντρα με καμία ΠΑΕ.

Για την ανακοίνωση που βγάλαμε την ώρα του αγώνα, τι έπρεπε να κάνουμε; Να περιμένουμε να τελειώσει ένα παιχνίδι; Θα βγάλουμε την ανακοίνωση όποτε βολεύει τον καθένα; Και τι εννοείτε να αφήσουμε την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει τη δουλειά της; Επηρεάζουμε εμείς τους δικαστές;

Έχει κινηθεί νομικά η ομοσπονδία για τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ που δημιουργούν κλίμα τοξικότητας για την ΚΕΔ και τον κ. Λανουά».

