ACB: Ανακοίνωσε λίστα παικτών που έχουν εκδηλώσει πρόθεση να επιστρέψουν

Η ισπανική λίγκα (ACB) δημοσίευσε τη λίστα των παικτών που υπάγονται στο tanteo.



Αν κάποια ομάδα της Liga Endesa θέλει να αποκτήσει κάποιον από τους εν λόγω αθλητές, έχει δικαίωμα να καταθέσει σχετική πρόταση στην ACB μέσα στις επόμενες 13 ημέρες και τα κλαμπ που διατηρούσαν τα δικαιώματά τους (όσο αγωνίζονταν στη χώρα) θα έχουν πέντε ημέρες περιθώριο, για να ματσάρουν τις σχετικές προσφορές, αν το επιθυμούν.

Η λίστα έχει εκπλήξεις, αφού υπό την κατηγορία των «παικτών που έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στο ισπανικό πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025/26» βρίσκεται το όνομα του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, αν και ο Λιθουανός πάουερ φόργουορντ έχει συμβόλαιο σε ισχύ με την ΑΕΚ.



Στην ίδια λίστα είναι ο Μάικ Τζέιμς, που δεσμεύεται για άλλα δύο χρόνια με τη Μονακό, αλλά και ο Ντάριους Τόμπσον της Εφές, που αμφότεροι έχουν περάσει από την Μπασκόνια.

