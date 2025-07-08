«Η Σπόρτινγκ θα συνεχίσει τις συζητήσεις της για δεξιό μπακ και ετοιμάζει πρόταση για τον Βαγιαννίδη, που μπορεί να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ. Η ομάδα της Λισαβόνας έχει το προβάδισμα και πιστεύει πως μπορεί να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό».

Αυτό αναφέρει η A Bola, που τονίζει πως η αρχική πρόταση των 8 εκατ. ευρώ δεν ικανοποίησε τους «πράσινους». Οι Πορτογάλοι «… είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον 23χρονο Έλληνα διεθνή και είναι σε συζητήσεις με ανθρώπους κοντά στον παίκτη. Οι συζητήσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες και ετοιμάζεται νέα κίνηση για να πειστεί ο Παναθηναϊκός. Μια νέα πρόταση μπορεί να φτάσει πιο κοντά στις απαιτήσεις των Ελλήνων και μπορεί να είναι γύρω στα 10 εκατ. ευρώ».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον Βαγιαννίδη πριν τα προκριματικά του Champions League με τη Ρέιντζερς, ούτε με το ποσό που αναφέρουν οι Πορτογάλοι.

