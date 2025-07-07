Παρελθόν από Φενέρμπαχτσε ο Πιέρ

Έφτασε η ώρα να αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε ο Ντεσόν Πιέρ. Μετά την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας, ο 31χρονος Καναδός φόργουορντ αποτελεί παρελθόν από την πρωταθλήτρια Ευρώπης ύστερα από μια πενταετία, με τις Μπεσίκτας και Γαλατάσαραϊ να «ερίζουν» για την απόκτησή του.

Ο Πιέρ σε 25 αγώνες στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 3,3 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 11’ συμμετοχής.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Φενέρ:

«Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον αθλητή μας Ντεσόν Πιέρ, ο οποίος φοράει τη φανέλα μας από τη σεζόν 2020-21 κι έχει συμβάλει στις επιτυχίες που έχουμε σημειώσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ευχαριστούμε τον Πιέρ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο μέλλον της καριέρας του».

