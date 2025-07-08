Παρότι ούτε χθες δεν ανακοινώθηκε επίσημα η ανταλλαγή που φέρνει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς με τον Ντάριο Σάριτς να πηγαίνει στους Κινγκς, η συμφωνία δεν χάλασε. Όπως αναφέρει ο έγκυρος Μαρκ Στάιν, το trade θα επισημοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αφού πρώτα όμως επικυρωθεί η ανταλλαγή του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με τον Καμ Τζόνσον, μεταξύ του Ντένβερ και του Μπρούκλιν.

Αυτό σημαίνει πως οι Νάγκετς αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανταλλαγή για τον Λιθουανό σέντερ, παρά τη δεδομένη πρόθεση του τελευταίου να παίξει στον Παναθηναϊκό και δεν έχουν δεύτερες σκέψεις επί του θέματος.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι Νάγκετς δεν γνώριζαν, είτε από τον παίκτη, είτε από τους Κινγκς, για την επιθυμία του 33χρονου άσου να φύγει από το ΝΒΑ, αλλά αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή ούτως ή άλλως. Εδώ και μέρες αναφέρεται πως θα γίνει προσπάθεια ο Βαλαντσιούνας να πειστεί να παίξει στο Ντένβερ, όπου προορίζεται για τον ρόλο του back up του Νίκολα Γιόκιτς. Αν δεν καταφέρουν να τον πείσουν, ωστόσο, θα αναγκαστούν να τροποποιήσουν το πλάνο τους. Δύσκολα θα επιμείνουν για έναν παίκτη που δεν θέλει να παίξει εκεί, ειδικά αν έχουν βρει αντικαταστάτη, με το όνομα του Αλ Χόρφορντ να ακούγεται όλο και πιο έντονα.

The Jonas Valančiūnas-for-Dario Šarić trade is on course to be made official this week after Denver makes Michael Porter Jr.-for-Cam Johnson official, @TheSteinLine has learned.



The Nuggets, I'm told, must make their Brooklyn trade official first before acquiring Valančiūnas. pic.twitter.com/0AVz5sVLWA — Marc Stein (@TheSteinLine) July 8, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.