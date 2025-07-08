Λογαριασμός
Μαρκ Στάιν: «Επίσημη μέσα στην εβδομάδα η ανταλλαγή Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς»

Το trade που φέρνει τα δικαιώματα του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς προχωρά κανονικά και θα επισημοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν

Παρότι ούτε χθες δεν ανακοινώθηκε επίσημα η ανταλλαγή που φέρνει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς με τον Ντάριο Σάριτς να πηγαίνει στους Κινγκς, η συμφωνία δεν χάλασε. Όπως αναφέρει ο έγκυρος Μαρκ Στάιν, το trade θα επισημοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αφού πρώτα όμως επικυρωθεί η ανταλλαγή του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με τον Καμ Τζόνσον, μεταξύ του Ντένβερ και του Μπρούκλιν.

Αυτό σημαίνει πως οι Νάγκετς αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανταλλαγή για τον Λιθουανό σέντερ, παρά τη δεδομένη πρόθεση του τελευταίου να παίξει στον Παναθηναϊκό και δεν έχουν δεύτερες σκέψεις επί του θέματος.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι Νάγκετς δεν γνώριζαν, είτε από τον παίκτη, είτε από τους Κινγκς, για την επιθυμία του 33χρονου άσου να φύγει από το ΝΒΑ, αλλά αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή ούτως ή άλλως. Εδώ και μέρες αναφέρεται πως θα γίνει προσπάθεια ο Βαλαντσιούνας να πειστεί να παίξει στο Ντένβερ, όπου προορίζεται για τον ρόλο του back up του Νίκολα Γιόκιτς. Αν δεν καταφέρουν να τον πείσουν, ωστόσο, θα αναγκαστούν να τροποποιήσουν το πλάνο τους. Δύσκολα θα επιμείνουν για έναν παίκτη που δεν θέλει να παίξει εκεί, ειδικά αν έχουν βρει αντικαταστάτη, με το όνομα του Αλ Χόρφορντ να ακούγεται όλο και πιο έντονα.

Πηγή: sport-fm.gr

