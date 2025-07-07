Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα πρώτου προς δευτέρου βαθμού κι οστικό οίδημα ο Φικάι

Ο νεαρός Έλτον Φικάι ήταν ο πλέον... άτυχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «πράσινων» στο Μπαντ Χάρινγκ, καθώς τραυματίστηκε (γύρισε το πόδι του) στην πρώτη προπόνηση της ομάδας στην Αυστρία.

Ο 19χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός ακολούθησε θεραπεία και συντηρητικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο τις επόμενες μέρες, όμως οι ενοχλήσεις παρέμεναν και γι’ αυτό τη Δευτέρα (7/7) υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στην ποδοκνημική.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης έδειξε πως έχει υποστεί διάστρεμμα πρώτου προς δευτέρου βαθμού, ενώ έχει παράλληλα κι οστικό οίδημα. Θα μείνει εκτός προπονήσεων για άλλες 7-10 μέρες και ουσιαστικά θα «ξαναμπεί» μαζί με την ομάδα λίγες ημέρες πριν απ’ τον πρώτο αγώνα με τους Ρέιντζερς στη Γλασκώβη (22/7).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

