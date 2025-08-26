Σύμφωνα με ρεπορτάζ της πορτογαλικής A Bola, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει θέσει ως όρο την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό για τον Φώτη Ιωαννίδη προτού εξετάσει οποιαδήποτε πώληση του Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν.

Η υπόθεση Ιωαννίδη παραμένει ανοιχτή, καθώς οι δύο πλευρές απέχουν στο οικονομικό, με αποτέλεσμα να μην έχει υπάρξει καμία συμφωνία για τη μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού.

Η A Bola επισημαίνει ότι η τύχη του Χάρντερ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έκβαση της υπόθεσης Ιωαννίδη, καθιστώντας σαφές πως οποιαδήποτε μεταγραφή του Δανού εξαρτάται από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον Παναθηναϊκό.

Καμία συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Μπορεί να υποστήρίζει η O Jogo ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη αλλά η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αρχικά σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία μεταξύ του «τριφυλλιού» και της ομάδας της Λισαβόνας για τον 25χρονο ποδοσφαιριστή, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις των «πρασίνων» για τον Έλληνα στράικερ.

Μάλιστα, ο Νίκος Αθανασίου, πρόσθεσε ότι στις τάξεις του Παναθηναϊκού, είναι ενοχλημένοι από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που έρχονται στο φως τις τελευταίες ώρες, αλλά και από το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ έχει προσεγγίσει τον Ιωαννίδη, χωρίς να έχει συμφωνήσει με την ελληνική ομάδα.

