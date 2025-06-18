Κικίλιας: «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε κινήσεις αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών»

«Δεν πρόκειται να ανεχτούμε κινήσεις αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε αναλυτικά στο ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, στις ενέργειες της κυβέρνησης για τον έλεγχο των τιμών, αλλά και στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή στην ελληνική ναυτιλία και οικονομία».

«Μετά από επτά χρόνια που ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, από το 2017 ως το 2024 έχουν ανέβει 38%, η κυβέρνηση αποφάσισε και νομοθέτησε, και μάλιστα χωρίς να βάλει πλαφόν και χωρίς να παρέμβει στην ελεύθερη οικονομία, τη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%. Και μιλώντας με την αγορά, έχουμε φέτος μειώσεις έως και 32% στα εισιτήρια για την οικονομική θέση. Και αυτήν την προσπάθεια θα την συνεχίσουμε. Είναι υποχρέωσή μας και υποχρέωσή μου», σημείωσε.

Ο υπουργός τόνισε, όμως, ότι οι διεθνείς συνθήκες κρίσης ενδέχεται να μεταβάλλουν τα δεδομένα: «Εάν, όμως, συνεχιστεί επί μακρόν η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση θα διαμορφώσει ανάλογα τη στρατηγική της και τότε, βεβαίως, δεν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα είναι ακόμα πιο βασικά πράγματα για τους Έλληνες, όπως και για όλους τους Ευρωπαίους, που θα έχουν να κάνουν με την πρωτογενή παραγωγή, με το πετρέλαιο κίνησης, θα έχει να κάνει με τα υποπροϊόντα του βενζολίου και του πετρελαίου κ.ο.κ, αλλά και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

Στο ζήτημα της πολιτικής των ακτοπλοϊκών εταιρειών ως προς την τιμολόγηση, προειδοποίησε: «Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες -και ειδικά τις μεγάλες που έχουν τον κύριο όγκο της μετακίνησης- όταν οι τιμές ήταν και είχαν φτάσει στα 60 δολάρια, δηλαδή 10-12% κάτω, είχαν προαγοράσει καύσιμα στις τότε τιμές. Άρα, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί και δεν θα αφήσουμε να είναι γραμμική η οποιαδήποτε αλλαγή. Σε καμία των περιπτώσεων».

Αναφερόμενος στον κρατικό έλεγχο απέναντι σε φαινόμενα εκμετάλλευσης, ο κ. Κικίλιας ξεκαθάρισε: «Προειδοποιώ: Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπάρχει η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Εμπορίου. Και με τους δύο έχουμε επικοινωνήσει και οι δύο είναι stand-by. Πουθενά δεν πρόκειται να ανεχτούμε κινήσεις αισχροκέρδειας απέναντι στους Έλληνες πολίτες».

Για το κόστος μεταφοράς φορτηγών και την επίδραση στην αγορά, επεσήμανε: «Και επειδή βλέπω ότι αναμοχλεύεται από καιρό εις καιρό -γιατί ναι, η προτεραιότητά μας ως κυβέρνηση ήταν να μειώσουμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους πολίτες- αναμοχλεύεται ότι "μα στα φορτηγά αυξήθηκε 5, 10, 12, 13 ευρώ από κάποιες εταιρείες το εισιτήριο, στις διαξονικές νταλίκες που μεταφέρουν τα φρούτα ή τα λαχανικά", πρέπει να πούμε ότι αυτό αντιστοιχεί σε ένα- δύο λεπτά το κιλό. Και δεν μπορεί να μετακυληθεί ούτε στους εμπόρους ούτε στους πολίτες. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, προσοχή μεγάλη. Σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να αισχροκερδήσουν απέναντι στους πολίτες ή στα μαγαζάκια του εμπορικού κόσμου κ.λπ., όχι μόνο δεν θα το επιτρέψουμε, τα πρόστιμα θα πέφτουν βροχή».

Αναλύοντας τις γεωστρατηγικές προεκτάσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός υπογγράμισε: «Αναφορικά με την πολεμική σύρραξη Ισραήλ-Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ανακοίνωση χτες, λέγοντας ουσιαστικά ότι αν το καθεστώς στο Ιράν -οι Μουλάδες- δεν συνθηκολογήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρηνικά τους και δεν γυρίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως, οι εξελίξεις να είναι άλλες. Θα μπει, δηλαδή, σε μια διαμάχη και η Αμερική ή όχι; Τέτοια θέματα μείζονος σημασίας, πολύ υψηλού επιπέδου γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, θα κρίνουν το μέλλον αυτής της σύρραξης. Αν, λοιπόν, πάει εις μακρόν, ναι, η κυβέρνηση θα μιλήσει με όλους και θα δει τι πρόκειται να κάνει. Σε καμία των περιπτώσεων, όμως, στις μέρες αυτές που υπάρχει αναταραχή και ναι, όντως έχουν ανέβει οι τιμές του πετρελαίου 8-10 δολάρια το βαρέλι, δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε μετακύληση πουθενά».

Παραμένοντας στο ίδιο πεδίο, πρόσθεσε: «Εάν τα δεδομένα αλλάξουν, εμπλακούν και άλλοι παράγοντες ή παίχτες της περιοχής, τι θα κάνει η Τουρκία; Τι γίνεται με τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή τις χώρες βόρεια της Αφρικής; Είναι εγγύτατα η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος έχει 100 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Τι θα γίνει με τη Λιβύη που έχουμε και θέματα και με το μεταναστευτικό; Και γίνεται μια προσπάθεια του υπουργείου Εξωτερικών προσέγγισής της, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τους παράνομους μετανάστες. Και με τους πρόσφυγες επίσης. Δεδομένα τα οποία εκφεύγουν, όπως καταλαβαίνετε, από την εσωτερική πολιτική και πάνε σε μια σκακιέρα που, πάντως, δείχνει σημεία αποσταθεροποίησης, τα οποία αυξάνονται αντί να μειώνονται».

Ειδικά για το Στενό του Ορμούζ, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Το πετρέλαιο του Ιράν είναι σε εμπάργκο. Αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ η κατάσταση θα κλιμακωθεί έτι περαιτέρω. Η άποψή μου είναι ότι, ευθέως, θα εμπλακούν στη σύρραξη και άλλες μεγάλες δυνάμεις αν αυτό συμβεί. Είναι παρήγορο, αν το δει κανείς με ψυχραιμία, το ότι δεν έχουν κλιμακώσει και δεν έχουν εμπλακεί σε αυτήν τη σύρραξη, λεκτικά ενδεχομένως και από πλευράς πολιτικών κινήσεων, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία αυτήν τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, τι ζητάμε ως χώρα και τι επικοινώνησε ο πρωθυπουργός με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπ. Νετανιάχου; Αντιμετωπίζει το Ισραήλ μια υπαρξιακή απειλή, αν θέλετε, έτσι; Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ότι ζητάμε και θέλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, το ταχύτερο δυνατό, να υπάρχει αποκλιμάκωση της καταστάσεως. Δεν είναι απλό ούτε για τον Θάλαμο Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθότι έχουμε, κατά μέσο όρο, από 120 έως 140 ελληνόκτητα πλοία ή με ελληνικές σημαίες που περνάνε αυτήν τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ, όπως και χιλιάδες άλλα πλοία σε όλον τον πλανήτη. Έτσι γίνεται το εμπόριο».

Κλείνοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας έκανε σαφή αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την αμυντική θωράκιση της χώρας: «Εμείς ζούμε σε μια γειτονιά, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Και βλέπετε ότι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Τουρκία είναι μια χώρα αναθεωρητική, μια χώρα η οποία, δυστυχώς, δεν επιζητεί τη σταθερότητα και, δυστυχώς, με μόνιμο τρόπο, βάζει στο τραπέζι ζητήματα και θέματα τα οποία δεν άπτονται του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και είναι εξωπραγματικά. Εγώ είμαι υπέρ του να συζητούμε με τους γείτονές μας εξαντλητικά. Και θεωρώ ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος και δεν πρέπει ποτέ να κοπούν οι δίαυλοι επικοινωνίας. Αλλά, πολύ καλώς, η χώρα ενισχύει την άμυνά της. Πολύ καλώς αγοράζουμε φρεγάτες, αεροσκάφη, drone και εκσυγχρονίζουμε τα συστήματά μας, όπως κάνω και εγώ, με τις προμήθειες στο Λιμενικό Σώμα, όπως κάναμε και στην Πολιτική Προστασία. Πολύ καλώς πιέζουμε και ζητούμε ευρωπαϊκή άμυνα και κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Επιτέλους, αναγκάστηκε η Ευρώπη, λόγω της ύπαρξης ενός ηγέτη μιας άλλης υπερδύναμης, όπως είναι η Αμερική, προκειμένου να εγερθεί και να κινηθεί νωρίτερα στα θέματα της κοινής αμυντικής, ενεργειακής και γεωστρατηγικής πολιτικής. Νομίζω ότι ήμασταν, αφελώς, η Ευρώπη εκκινείτο σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο για πολλά πολλά χρόνια. Τώρα, οι ανησυχίες υπάρχουν, η εγρήγορση και η οργάνωση στα θέματα αυτά πρέπει να τρέξουν».

Πηγή: skai.gr

